Cán bộ được quyền từ chối tiếp công dân tự ý ghi âm, livestream tại trụ sở

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân thành phố, quy định cụ thể trách nhiệm của công dân, người tiếp công dân và các trường hợp có thể bị từ chối tiếp.

Trong đó, công dân được yêu cầu không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự trong Trụ sở hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở người tiếp công dân làm nhiệm vụ và các hoạt động của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân;

Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm, phát hình ảnh trực tiếp khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân…

Một góc thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Người tiếp công dân được yêu cầu có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày;

Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của công dân…

Nội quy cũng quy định 14 trường hợp từ chối tiếp công dân.

Theo đó, các trường hợp có thể bị từ chối gồm người không làm chủ được hành vi do sử dụng chất kích thích; người không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự mà không có người đại diện hợp pháp.

Người có hành vi cản trở, đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân hoặc người thi hành công vụ; kích động, lôi kéo, gây rối trật tự cũng thuộc diện này.

Công dân tự ý ghi âm, ghi hình, livestream khi người chủ trì đã yêu cầu không thực hiện để bảo vệ bí mật Nhà nước, đời tư, dữ liệu cá nhân, người tố cáo hoặc bảo đảm an ninh, trật tự cũng có thể bị từ chối tiếp...

Đối với người vi phạm pháp luật hoặc nội quy, tùy mức độ, người tiếp công dân có thể mời ra khỏi trụ sở hoặc lập biên bản, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.