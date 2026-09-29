Cán bộ được phép từ chối tiếp công dân tự ý ghi âm, ghi hình

Cán bộ được từ chối tiếp công dân trong trường hợp công dân trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chất kích thích; người mắc bệnh tâm thần hoặc một số bệnh khác dẫn tới mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Người có hành vi cản trở, đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ.

Những người tự ý ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp (livestream) tại nơi tiếp công dân, trong trường hợp người chủ trì tiếp công dân đã yêu cầu không ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp để bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật đời tư, dữ liệu cá nhân, bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc việc ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân cũng thuộc trường hợp bị từ chối tiếp.

Lãnh đạo TP Đồng Nai chủ trì buổi tiếp và xử lý đơn của công dân.

Các trường hợp khác gồm người có hành vi kích động, lôi kéo, gây rối trật tự công cộng tại nơi tiếp công dân, người đại diện, người được ủy quyền thực hiện khiếu nại, kiến nghị, phản ánh nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người có nội dung trình bày không thuộc phạm vi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật về tiếp công dân cũng thuộc trường hợp có thể bị từ chối tiếp.

Tương tự, trường hợp người kiến nghị, phản ánh về vụ việc đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền tiếp, hướng dẫn hoặc trả lời bằng văn bản theo đúng quy định nhưng không có nội dung, tình tiết mới; vụ việc đã có bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật và không thuộc trường hợp được xem xét lại theo quy định của pháp luật cũng được quy định trong nội quy.

Nội quy cũng quy định trường hợp người mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các vật dụng, chất nguy hiểm khác theo quy định của pháp luật nhưng không chấp hành yêu cầu gửi tại nơi quy định hoặc giao nộp cho bộ phận bảo đảm an ninh, trật tự; người không chấp hành việc kiểm tra an ninh theo quy định.

Cán bộ được từ chối tiếp đối với vụ việc đang được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khác thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục luật định. Từ chối tiếp công dân trong trường hợp lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác nhằm gây rối, xuyên tạc, nói xấu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.