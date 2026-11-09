Cán bộ đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế

Gắn trách nhiệm cán bộ với từng hộ dân

Sau sáp nhập 4 xã Tường Phù, Suối Bau, Sập Xa và Gia Phù, xã Gia Phù có 4.415 hộ, với 21.255 nhân khẩu. Địa bàn rộng, điều kiện sản xuất, kinh doanh của các hộ dân khác nhau, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức vận động quần chúng, phát huy vai trò của cán bộ trong hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế.

Xuất phát từ thực tế đó, đầu tháng 8/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Phù triển khai chương trình “30 hộ dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế - 30 cán bộ cùng đồng hành”. Theo chương trình, mỗi hộ dân được phân công một cán bộ trực tiếp phụ trách, khảo sát điều kiện sản xuất, nắm bắt quy mô, nguồn lực, thị trường tiêu thụ và những khó khăn, vướng mắc để phối hợp xây dựng phương án phát triển phù hợp. Định kỳ ít nhất mỗi tháng một lần, cán bộ đến thăm, nắm tình hình, kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ.

Chương trình 30 cán bộ cùng đồng hành tại bản Phiêng Lương.

Bà Cầm Ngọc Thu Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Phù, cho biết: Chương trình nhằm phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết nhân dân của Mặt trận, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế. Việc phân công cán bộ trực tiếp đồng hành giúp nắm bắt sát hơn nhu cầu, khó khăn của từng hộ, từ đó kết nối các nguồn lực hỗ trợ phù hợp, đưa hoạt động của Mặt trận ngày càng gắn bó với đời sống nhân dân.

Nội dung đồng hành tập trung vào tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; kết nối với cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng để hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, vật tư và thị trường tiêu thụ. Đồng thời, chú trọng xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Quá trình thực hiện được xây dựng kế hoạch, lập nhật ký đồng hành và hồ sơ theo dõi, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Chương trình 30 cán bộ cùng đồng hành nhân dân tại bản Lá.

Tại bản Vy, gia đình chị Lường Thị Hoa đang duy trì mô hình nuôi 200 con dúi, mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Tham gia chương trình, gia đình được Chủ tịch UBND xã trực tiếp đồng hành, hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để gia đình thực hiện mục tiêu mở rộng chuồng trại, phát triển tổng đàn lên trên 300 con vào năm 2027.

Chị Lường Thị Hoa chia sẻ: Gia đình rất phấn khởi khi mô hình được lựa chọn tham gia chương trình. Sự quan tâm, đồng hành của cán bộ xã là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục phát triển sản xuất. Mong rằng thời gian tới, sản phẩm dúi của gia đình được quảng bá rộng rãi, tiếp cận thêm nhiều khách hàng, tạo điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi.

Cùng với hỗ trợ các mô hình chăn nuôi, chương trình còn hướng đến những hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm đặc sản địa phương. Qua khảo sát, trao đổi với hộ kinh doanh được phân công phụ trách, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Gia Phù, đã xác định nội dung đồng hành phù hợp với nhu cầu thực tế.

Mô hình nuôi dúi tại bản Vy được cán bộ đồng hành.

Đồng chí Nguyễn Duy Hùng cho biết: Qua tìm hiểu tình hình kinh doanh và định hướng phát triển của hộ dân, tôi dự kiến hỗ trợ quảng bá các sản phẩm đặc sản Tây Bắc như gà ủ muối, cá khô giã chanh, thịt trâu, thịt lợn gác bếp trên các nền tảng số, giúp tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Đồng thời, hướng dẫn hộ kinh doanh tìm hiểu các tiêu chí, quy trình xây dựng sản phẩm OCOP, từng bước hoàn thiện sản phẩm và hồ sơ theo quy định.

Tại bản Phiêng Lương, mô hình nuôi lợn rừng thả núi của gia đình anh Trương Văn Lương cũng được lựa chọn tham gia chương trình. Bắt đầu chăn nuôi từ năm 2019, gia đình anh tận dụng diện tích đất đồi để nuôi lợn theo hình thức thả tự nhiên. Đến nay, tổng đàn duy trì trên 50 con, mỗi năm thu lãi trên 100 triệu đồng từ bán lợn giống và lợn thịt.

Được Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp đồng hành, gia đình anh Lương sẽ được hỗ trợ quảng bá sản phẩm lợn rừng nuôi thả tự nhiên trên các nền tảng số; hỗ trợ thiết bị phục vụ xây dựng kênh truyền thông, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.

Anh Trương Văn Lương chia sẻ: Hiện nay, việc mua bán trên các nền tảng mạng xã hội rất phát triển. Tôi mong muốn được cán bộ hướng dẫn cách quảng bá sản phẩm, tiếp cận các kênh bán hàng trực tuyến để nhiều khách hàng biết đến sản phẩm lợn rừng của gia đình, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển chăn nuôi.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Gia Phù đồng hành cũng hộ chăn nuôi lợn thả núi.

Đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở

Từ những mô hình cụ thể, chương trình “30 hộ dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế - 30 cán bộ cùng đồng hành” đang từng bước phát huy vai trò kết nối giữa cán bộ với người dân. Thay vì hỗ trợ chung theo từng lĩnh vực, mỗi cán bộ được giao trách nhiệm tìm hiểu điều kiện, nhu cầu của hộ dân, xác định nội dung đồng hành phù hợp. Qua đó, giúp các hộ chủ động tháo gỡ khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Điểm đáng chú ý của chương trình là gắn trách nhiệm của cán bộ với từng mô hình kinh tế cụ thể. Quá trình đồng hành đòi hỏi cán bộ thường xuyên xuống cơ sở, trực tiếp trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của người dân. Từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, cán bộ có thêm cơ sở để tham mưu, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ xã Gia Phù hỗ trợ hộ dân kinh doanh đặc sản Tây Bắc.

Bà Hà Thị Kim Thư, Bí thư Đảng ủy xã Gia Phù, cho biết: Chúng tôi xác định chương trình phải được triển khai thực chất, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ được phân công. Mỗi cán bộ phải chủ động, sâu sát cơ sở, lắng nghe và nắm bắt nhu cầu của hộ dân; không làm thay mà tập trung hướng dẫn, kết nối, giúp người dân phát huy nội lực. Cấp ủy sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn và xem xét nhân rộng những mô hình phù hợp, hiệu quả.

Sau hơn 3 tháng triển khai, chương trình bước đầu tạo sự gắn kết giữa cán bộ với các hộ sản xuất, kinh doanh thông qua hoạt động khảo sát, tư vấn và xây dựng kế hoạch hỗ trợ. Những nhu cầu về quảng bá sản phẩm, ứng dụng công nghệ số, mở rộng thị trường tiêu thụ được xác định cụ thể, làm cơ sở để triển khai các hoạt động đồng hành trong thời gian tới.

Chương trình “30 hộ dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế - 30 cán bộ cùng đồng hành” là cách làm thiết thực của xã Gia Phù trong đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, phát huy trách nhiệm của cán bộ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ việc đồng hành với từng hộ dân, chương trình góp phần tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.