Cán bộ Đoàn trong Quân đội phải học thật, làm thật

Ngày 21/9, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026, với sự tham gia của 107 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Các đại biểu tham dự khai mạc Lớp bồi dưỡng, chiều 21/9.

Phát biểu khai mạc, Đại úy Lê Hảo - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh, năng lực, phương pháp công tác và uy tín, đủ khả năng tập hợp, định hướng, dẫn dắt tuổi trẻ trong tình hình mới.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ Quân đội không chỉ cần nhiệt huyết mà phải chuyển hóa thành bản lĩnh, trí tuệ, kỷ luật, năng lực hành động và khả năng thích ứng.

“Chúng ta không bồi dưỡng để có thêm một chứng nhận, chúng ta bồi dưỡng để có thêm năng lực. Không tổ chức lớp học chỉ để hoàn thành kế hoạch, mà để tạo ra những cán bộ có khả năng tạo chuyển biến ở cơ sở”, Đại úy Lê Hảo nói.

Theo Đại úy Lê Hảo, chương trình bồi dưỡng năm nay gồm 16 chuyên đề, tăng 2 chuyên đề thực hành so với năm 2025 và 7 hoạt động bổ trợ thực tiễn. Nội dung bồi dưỡng được thiết kế theo hướng thiết thực, cập nhật, tăng tính thực hành và gắn chặt với thực tiễn cơ sở.

Trung tướng Nguyễn Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị, phát biểu chào mừng các đại biểu về dự khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Trong đó, chương trình chú trọng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao nhận thức, khả năng quản lý, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, công tác tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, các học viên sẽ tham gia trao đổi, giao lưu, tham quan mô hình thanh niên tiêu biểu tại các đơn vị, qua đó đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn, vận dụng kinh nghiệm phù hợp với điều kiện cơ sở.

Một điểm đáng chú ý là hoạt động gala bế mạc được xác định như một sản phẩm thực hành của lớp bồi dưỡng. Các học viên sẽ trực tiếp tham gia xây dựng kịch bản, luyện tập và tổ chức thực hiện, qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo và khả năng tổ chức hoạt động thực tiễn.

Đại úy Lê Hảo - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, yêu cầu các học viên Lớp bồi dưỡng cần phát triển tư duy từ “học đủ, học đúng” tiến tới “học thật, hiểu thật, làm thật, tạo chuyển biến thật”.

Đại úy Lê Hảo đề nghị các giảng viên, báo cáo viên đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, tăng cường liên hệ thực tiễn, phân tích tình huống và hướng dẫn cách xử lý những vấn đề cụ thể ở cơ sở. Mỗi chuyên đề cần trả lời được ba câu hỏi: Cần làm gì? Làm như thế nào? Và làm thế nào để đạt hiệu quả cao hơn?

Đối với học viên, yêu cầu được đặt ra là chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thẳng thắn nêu những vấn đề khó, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; sau lớp học phải vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào cơ quan, đơn vị, trở thành hạt nhân trong tham mưu, tổ chức và triển khai công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

“Đặc biệt, cần phát triển tư duy từ ‘học đủ, học đúng’ tiến tới ‘học thật, hiểu thật, làm thật, tạo chuyển biến thật’”, Đại úy Lê Hảo nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong thời gian 1 tháng.

Theo Ban Thanh niên Quân đội, trong giai đoạn mới, công tác Đoàn trong Quân đội phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức và phương pháp nhưng vẫn bảo đảm tính giáo dục, tính chiến đấu, định hướng chính trị và kỷ luật. Cán bộ Đoàn được xác định là “cầu nối” giữa cấp ủy, chỉ huy với đoàn viên, thanh niên; giữa chủ trương, nghị quyết với hành động của tuổi trẻ và giữa yêu cầu nhiệm vụ với sức sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.