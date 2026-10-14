Cán bộ Đoàn học ứng dụng AI, kỹ năng truyền thông

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026 do Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tổ chức, tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

Phát biểu khai mạc, chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư cho biết, năm 2026 là thời điểm tổ chức Đoàn đẩy mạnh triển khai nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời đổi mới cách thức tổ chức hoạt động để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phát biểu tại chương trình.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư xung kích đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động”, Ban Thường vụ xác định nâng cao năng lực và chuẩn hóa kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm.

Hội nghị triển khai bốn chuyên đề, gồm cập nhật chủ trương mới về công tác xây dựng Đoàn; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số; kỹ năng thuyết trình; nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc và quan điểm sai trái trên không gian mạng.

Trong đó, chuyên đề về AI và chuyển đổi số do anh Đặng Hải Lộc - CEO Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông AIV Group, trình bày, hướng đến việc đưa công nghệ vào hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Theo chị Ngân, đoàn viên, thanh niên ngày càng gắn bó với môi trường số, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải thay đổi cách tiếp cận và truyền tải thông tin. Những báo cáo khô khan, phương thức truyền thông cũ có thể làm giảm khả năng kết nối với người trẻ. Vì vậy, cán bộ Đoàn cần biết sử dụng công cụ hiện đại để tạo ra các sản phẩm truyền thông hấp dẫn, lan tỏa giá trị tích cực.

Bên cạnh công nghệ, kỹ năng thuyết trình và điều hành hội nghị cũng được đưa vào chương trình. Chuyên đề do nhà báo Mai Anh Thư, MC, biên tập viên Báo Nhân Dân, giảng viên Học viện Ngoại giao, hướng dẫn.

Đây là những kỹ năng phục vụ trực tiếp công việc của cán bộ Đoàn, từ trình bày ý kiến, trao đổi với lãnh đạo và đồng nghiệp, đến tổ chức các cuộc họp, điều hành hoạt động tại cơ sở. Theo Ban tổ chức, môi trường Đoàn là nơi để cán bộ trẻ rèn luyện khả năng giao tiếp, tổ chức và xử lý công việc.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026.

Với chuyên đề xây dựng Đoàn, báo cáo viên Vũ Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, cập nhật một số chủ trương, quy định và hướng dẫn mới sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Nội dung này nhằm giúp cán bộ nắm vững quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tổ chức và bảo đảm quyền lợi chính đáng của đoàn viên.

Chuyên đề còn lại tập trung vào kỹ năng nhận diện, thực hiện quy trình đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc và quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh trên các nền tảng số, cán bộ Đoàn được yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng đánh giá thông tin và trách nhiệm định hướng thanh niên.

Chị Ngân đề nghị các đại biểu chủ động trao đổi với báo cáo viên, chia sẻ mô hình hiệu quả và những khó khăn trong quá trình triển khai công tác tại cơ sở. Sau tập huấn, kiến thức cần được vận dụng vào các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại các cơ quan, đơn vị.