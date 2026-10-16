Cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý không được đầu tư lập tổ chức kinh tế

Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Truyền đạt Quy định số 224 của Trung ương về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trong hơn 5,6 triệu đảng viên, tỷ lệ tham gia kinh tế tư nhân mới đạt 3,31%, chưa như kỳ vọng.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (Ảnh: Minh Nam/Dân trí).

Nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết Quy định 224 được xây dựng trên một số quan điểm chỉ đạo lớn và theo hướng chuyển từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện”; từ tư duy “được làm/không được làm” sang cơ chế “được làm – được làm có điều kiện, có kiểm soát – không được làm”, gắn với kiểm soát xung đột lợi ích. Đồng thời, việc kiểm soát được chuyển từ hình thức đứng tên sang quyền sở hữu, chi phối và lợi ích thực tế.

Quy định số 224 gồm 3 chương với 14 điều. Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh phải đảm bảo một số nguyên tắc.

Theo đó, đảng viên giữ nhiều chức danh, thực hiện nhiều nhiệm vụ hoặc thuộc nhiều nhóm đối tượng, phải tuân thủ giới hạn tương ứng với từng chức danh, nhiệm vụ, nhóm đối tượng, bảo đảm yêu cầu kiểm soát xung đột lợi ích, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác.

Đảng viên trong khu vực công không được sử dụng trái quy định tài sản nhà nước, thông tin, dữ liệu, nhân lực, kết quả nghiên cứu và các nguồn lực công khác để phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của bản thân, người có liên quan hoặc nhóm lợi ích; không được đầu tư kinh doanh vào tổ chức kinh tế, lĩnh vực mà mình trực tiếp quyết định, quản lý; không được để hoạt động đầu tư kinh doanh ảnh hưởng đến việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng chia sẻ về quyền tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh theo từng nhóm đảng viên. Theo đó, đảng viên ngoài khu vực công được thực hiện tất cả hoạt động đầu tư kinh doanh theo Quy định số 224 và hoạt động đầu tư kinh doanh khác mà pháp luật không cấm, không phải xin chấp thuận của tổ chức đảng.

Tuy nhiên, ông Nghị lưu ý trường hợp được giao thực hiện nhiệm vụ công, đảng viên không được lợi dụng tư cách đảng viên, chức vụ trong Đảng hoặc quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tạo lợi thế bất bình đẳng, tác động trái quy định, phục vụ lợi ích riêng, lợi ích nhóm; không được xử lý công việc, nhiệm vụ có xung đột lợi ích chưa được kiểm soát hoặc làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ công được giao.

Đảng viên là cán bộ, công chức được thực hiện và không phải xin chấp thuận đối với các hoạt động chuyên môn và khai thác tài sản tạo thu nhập; đầu tư kinh doanh nhưng không đầu tư thành lập tổ chức kinh tế và không chi phối, quản lý, điều hành.

Với đảng viên là cán bộ, công chức không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và không ở vị trí có nguy cơ cao xung đột lợi ích, ông Nghị cho biết được mở rộng quyền hơn, được đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, được đầu tư chi phối nhưng phải được chấp thuận.

Theo quy định của Trung ương, ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định tất cả cán bộ, công chức đều không được tham gia quản lý, điều hành bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Riêng với cán bộ, công chức ở vị trí, lĩnh vực có nguy cơ cao phát sinh xung đột lợi ích và cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải tuân thủ chặt chẽ hơn, không được đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, giữ cổ phần chi phối và quản lý, điều hành.

Về các hoạt động được làm sau khi được chấp thuận, Quy định nêu rõ viên chức không giữ chức vụ quản lý và không ở vị trí, lĩnh vực có nguy cơ cao phát sinh xung đột lợi ích được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh có tham gia quản lý, điều hành, kể cả trường hợp có đầu tư thành lập tổ chức kinh tế hoặc có chi phối nhưng phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chất lượng dịch vụ công.

Với đảng viên sau khi thôi giữ chức vụ, thôi công tác, nghỉ hưu không còn công tác trong khu vực công được thực hiện công tất cả các hoạt động đầu tư, kinh doanh theo quy định như đảng viên ngoài khu vực, trừ các hoạt động bị hạn chế có liên quan đến lĩnh vực, công việc đã phụ trách trong phạm vi và thời hạn theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đảng viên thôi giữ chức vụ nhưng tiếp tục công tác trong khu vực công thì thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo chức danh, vị trí công tác mới được giao; đồng thời tuân thủ các hạn chế liên quan đến lĩnh vực, công việc đã phụ trách.

“Quy định mới khuyến khích đảng viên trong khu vực công sau khi thôi giữ chức vụ, thôi công tác, nghỉ hưu phát huy chuyên môn, kinh nghiệm, tri thức và các nguồn lực hợp pháp để khởi nghiệp, đầu tư kinh doanh, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội”, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh phải bảo một số nguyên tắc: Đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật; tuân thủ những điều đảng viên không được làm; gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với nhà nước, xã hội, môi trường, người lao động, người tiêu dùng; giữ gìn đạo đức kinh doanh, xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Quyền sở hữu, quyền tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của đảng viên được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Đảng viên giữ nhiều chức danh, thực hiện nhiều nhiệm vụ hoặc thuộc nhiều nhóm đối tượng phải tuân thủ giới hạn tương ứng với từng chức danh, nhiệm vụ, nhóm đối tượng, bảo đảm yêu cầu kiểm soát xung đột lợi ích, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác. Đảng viên trong khu vực công không được sử dụng trái quy định tài sản nhà nước, thông tin, dữ liệu, nhân lực, kết quả nghiên cứu và các nguồn lực công khác để phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của bản thân, người có liên quan hoặc nhóm lợi ích; không được đầu tư kinh doanh vào tổ chức kinh tế, lĩnh vực mà mình trực tiếp quyết định, quản lý; không được để hoạt động đầu tư kinh doanh ảnh hưởng đến việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.