Cán bộ địa chính thông đồng với 'cò' để làm giả hồ sơ cho hơn 500m2 đất

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức nhà nước.