Cán bộ đến tận nhà trao giấy chứng nhận kết hôn cho đôi vợ chồng U90

Vào một ngày đầu tháng 11/2026, căn nhà nhỏ của cụ Nguyễn Văn Điệt (85 tuổi) và cụ Phạm Thị Thoán (86 tuổi) tại thôn Nhân Lư, xã Hà Bắc, TP Hải Phòng rộn rã tiếng cười nói hơn thường lệ. Không khí gia đình hôm ấy ấm áp một niềm vui bất ngờ khi các cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc trực tiếp đến tận nhà trao tấm Giấy chứng nhận kết hôn – thành quả của chuyến "kết duyên" hành chính đầy nhân văn sau gần 7 thập kỷ hai cụ về chung một nhà.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc trực tiếp đến tận nhà trao tấm Giấy chứng nhận kết hôn cho hai cụ

Người con trai trưởng của hai cụ năm nay đã 67 tuổi. Suốt mấy mươi năm trôi qua, đại gia đình hạnh phúc với 8 người con (6 trai, 2 gái), 16 cháu nội ngoại cùng 21 đứa chắt ngoan ngoãn. Cuộc sống êm ấm trôi qua khiến cả hai cụ lẫn các con chưa bao giờ bận tâm đến việc làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi hai cụ quyết định sắp xếp lại tài sản, chuẩn bị cho tương lai của các con cháu. Hiện hai cụ sở hữu khoảng 800 m² đất, gồm căn nhà đang ở và khu đất làm nơi thờ cúng. Muốn dành 500 m² cho người con trai thứ 7 và giữ lại 300 m² cho nhà thờ gia tộc, hai cụ nhờ con cháu tìm hiểu thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất.

Lúc này, cơ quan chức năng hướng dẫn gia đình cần bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân. Con cháu mới giật mình nhận ra bố mẹ, ông bà mình trước nay chưa từng có Giấy chứng nhận kết hôn.

Ngay sau đó, người con đã đưa hai cụ đến UBND xã Hà Bắc để làm thủ tục theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cán bộ hẹn trả kết quả sau một tuần.

Cụ Nguyễn Văn Điệt xúc động chia sẻ: "Chúng tôi rất bất ngờ khi thấy cán bộ xã mang giấy tờ đến tận nhà trao. Lẽ ra thân già này phải mò mẫm lên xã nhận. Vợ chồng tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền xã Hà Bắc đã quan tâm, giúp đỡ" .

Sự xuất hiện đột xuất của đoàn cán bộ xã cũng khiến con cháu trong nhà không khỏi bất ngờ. Chị Nghiệm Thị Thủy, cháu dâu của hai cụ, phấn khởi nói: "Cán bộ đến nhà bất ngờ quá nên con cháu chưa kịp chuẩn bị gì cho lễ 'mừng kết hôn' của hai cụ. Nhưng nhìn ông bà hạnh phúc, cả gia đình ai cũng đều ngập tràn niềm vui”.

Đổi mới vì dân từ "Văn phòng lưu động" đến "Chủ nhật không nghỉ" của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc

Trao đổi về câu chuyện xúc động trên, ông Nguyễn Hải Nam – Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Bắc cho biết, quyết định trao giấy chứng nhận kết hôn tại nhà xuất phát từ thực tế hai cụ đã tuổi cao sức yếu, đi lại vô cùng khó khăn. Đặc biệt, sau khi địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, quãng đường từ nhà hai cụ đến trụ sở UBND xã kéo dài tới 7 km. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai mô hình “Văn phòng lưu động” của xã, nhằm chủ động hỗ trợ các đối tượng yếu thế, người già yếu, người gặp khó khăn trong vận động thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú.

Đáng chú ý, buổi trao hồ sơ đặc biệt này diễn ra vào ngày Chủ nhật (1/11), nằm trong mô hình "Chủ nhật không nghỉ" mà xã Hà Bắc đang duy trì hiệu quả. Được triển khai định kỳ vào ngày Chủ nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba hằng tháng, mô hình này ra đời nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thời gian cho người dân. Những công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, người đi làm ăn xa hoặc người bận rộn không thể sắp xếp công việc từ thứ Hai đến thứ Sáu nay đã có thêm lựa chọn linh hoạt để giải quyết công việc hành chính. Vào các ngày này, Trung tâm phân công cán bộ trực 100% để hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý nhanh gọn các thủ tục thuộc thẩm quyền.

Tấm Giấy chứng nhận kết hôn trao tay ở tuổi 85, 86 không chỉ khép lại một câu chuyện gia đình đẹp trọn vẹn sau gần 70 năm, mà còn là minh chứng sinh động cho tư duy "Chính quyền phục vụ" – nơi bộ máy hành chính không nằm yên ở trụ sở để chờ dân đến, mà chủ động tìm đến dân, lắng nghe và chia sẻ với từng hoàn cảnh cụ thể.