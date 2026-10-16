Cán bộ, đảng viên tâm huyết với các chuyên đề chiến lược của Trung ương

Cán bộ, đảng viên của tỉnh Đồng Tháp tham dự và có những ý kiến trao đổi, chia sẻ tâm huyết liên quan đến các chuyên đề trình bày tại hội nghị.

Động lực phát triển kinh tế, thu hút nhân tài

NCS.BSCKII Phạm Kim Thành, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành chia sẻ về vấn đề đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Một trong những chuyên đề được trình bày tại hội nghị là Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh. Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nha khoa Phương Thành (tỉnh Đồng Tháp) Phạm Kim Thành cho biết: Quy định này chuyển từ tư duy “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên đầu tư, kinh doanh. Đây là sự chuyển biến quan trọng trong tư duy phát triển. Khi đảng viên được khuyến khích kinh doanh chính đáng, điều được giải phóng không chỉ là nguồn vốn mà còn là trí tuệ, khát vọng, năng lực đổi mới sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Ông Phạm Kim Thành quan niệm, kinh doanh không nhất thiết chỉ tạo ra lợi ích cho một doanh nghiệp. Nếu biết kết nối, một hoạt động kinh doanh có thể mở ra cơ hội phát triển cho nhiều ngành nghề và cả địa phương. Chẳng hạn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nha khoa Phương Thành đang định hướng phát triển du lịch nha khoa, tiến tới du lịch y tế. Một du khách đến Đồng Tháp điều trị có thể lưu trú tại những ngôi nhà cổ, thưởng thức ẩm thực, tham quan làng hoa, trải nghiệm văn hóa địa phương. Khi ấy, y tế không chỉ tạo ra giá trị chuyên môn mà còn góp phần phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và quảng bá hình ảnh quê hương. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nha khoa Phương Thành cũng hướng đến xây dựng trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe răng miệng, khai thác có trách nhiệm nguồn dược liệu bản địa để nghiên cứu nước súc miệng, kem đánh răng mang dấu ấn địa phương.

Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh có ý nghĩa trong việc thu hút nhân tài, đặc biệt là doanh nhân vào Đảng. Ông Phạm Kim Thành cho rằng, đất nước muốn phát triển cần trân trọng những người có tri thức, năng lực và khát vọng cống hiến, dù họ hoạt động trong khu vực công hay tư. Thực tế tại doanh nghiệp cho thấy, dù ở địa phương, công ty vẫn thu hút bác sĩ giỏi từ nhiều tỉnh, thành phố về làm việc nếu xây dựng được môi trường chuyên nghiệp, có định hướng phát triển rõ ràng và tạo cơ hội để mỗi người phát huy năng lực. Khi tổ chức Đảng đồng hành với những khát vọng chính đáng ấy, chúng ta không chỉ thu hút thêm người tài mà còn kết nối được trí tuệ, nguồn lực và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, năng lực kinh doanh không thể thay thế phẩm chất chính trị, đạo đức. Người doanh nhân là đảng viên không chỉ cần giỏi làm kinh tế, mà còn phải biết đặt lợi ích cộng đồng trong những quyết định phát triển của mình.

Để đảng viên vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm xã hội, theo ông Phạm Kim Thành, trước hết, đảng viên phải giữ được cái tâm trong nghề và sự chính trực trong kinh doanh. Đối với ngành Y tế, lợi nhuận không bao giờ được đặt cao hơn sức khỏe và quyền lợi người bệnh. Riêng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nha khoa Phương Thành đã duy trì hoạt động chăm sóc răng miệng cho trẻ em tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp suốt 10 năm qua. Đơn vị còn tham gia các chương trình hỗ trợ người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát và đưa ghế nha khoa vào trường học.

“Tôi tin rằng, giá trị của một doanh nhân là đảng viên không chỉ nằm ở những gì mình xây dựng được, mà còn ở những cơ hội mình tạo ra cho người khác và những điều tốt đẹp mình để lại cho cộng đồng. Việc phát triển Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nha khoa Phương Thành không chỉ là xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh, mà còn là hành trình đưa tri thức về quê hương, kết nối những người cùng chí hướng và góp phần để Đồng Tháp, miền Tây Nam Bộ phát triển ngày càng tốt đẹp hơn”, ông Phạm Kim Thành chia sẻ.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

Đồng chí Văn Công Hùng, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Trong hội nghị, cán bộ, đảng viên còn được học tập, quán triệt Nghị quyết 31 - NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp Văn Công Hùng rất tâm đắc với nội dung của Nghị quyết này, đặc biệt là về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ông Văn Công Hùng cho rằng, tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nối liền Đảng với nhân dân. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ chất lượng của từng tổ chức cơ sở Đảng và từng đảng viên. Việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng phải gắn liền với nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đặt tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, sinh hoạt chi bộ cũng cần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất; tăng cường tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và tính phòng ngừa. Nội dung sinh hoạt chi bộ cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; giải quyết đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; không biến sinh hoạt Đảng thành một cuộc họp chuyên môn, hoặc dành quá nhiều thời gian để đọc các văn bản hành chính.

Ông Văn Công Hùng chia sẻ, trong các buổi sinh hoạt chi bộ cần nâng cao tính chiến đấu và dân chủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số như ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai hiệu quả ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ, bảo đảm an toàn thông tin số. Thực tiễn cho thấy, nhiều chi bộ chuyển biến rõ nét, nhất là trong chuyển đổi số.

Tại Đồng Tháp, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo công tác nâng cao chất lượng xây dựng Đảng. Các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được triển khai sâu rộng từ cấp tỉnh đến cơ sở, với việc xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa các tiêu chí “4 tốt” như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh. Việc triển khai được thực hiện linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng tổ chức cơ sở Đảng và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Qua đó, xuất hiện nhiều Chi bộ, Đảng bộ tiêu biểu, điển hình trong thực hiện các mô hình này.

Năm 2026 đánh dấu năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Với hệ thống giải pháp đồng bộ, khoa học, thể hiện quyết tâm chính trị cao và tư duy đổi mới mạnh mẽ, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo ra động lực mới, khí thế mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện không chỉ là nhiệm vụ nội bộ của Đảng, mà chính là tiền đề cốt yếu, bảo đảm cho sự nghiệp phát triển đất nước giành thắng lợi trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.