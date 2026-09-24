Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thế Đại

Dự hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm cùng gần 500 đại biểu đại diện các ban, đơn vị Đảng ủy Chính phủ và 16 Đảng bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi Chuyên đề 1 về các nội dung cơ bản và những điểm mới trong Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch, Bộ VHTTDL trao đổi Chuyên đề 2 về vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tại Chuyên đề 1, PGS.TS Lý Việt Quang nhấn mạnh, điểm mới đột phá của văn kiện thay thế Chỉ thị 05-CT/TW là bổ sung thành tố "phương pháp Hồ Chí Minh" vào hệ thống di sản của Người. Đây là cơ sở phương pháp luận quan trọng giúp nâng cao năng lực tư duy, quản trị quốc gia hiện đại và tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế.

Đáng chú ý, Chỉ thị đặt ra bước chuyển từ tư duy "làm theo" sang hành động "thực hành". Cán bộ, đảng viên không chỉ "học điều đúng" mà cần "học cách làm đúng", vận dụng sáng tạo phương pháp luận để loại bỏ bệnh hình thức. Việc triển khai Chỉ thị đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, toàn diện từ các cấp ủy đảng đến các cơ quan Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc.

PGS.TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi Chuyên đề 1 về các nội dung cơ bản và những điểm mới trong Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị

Tại Chuyên đề 2, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên giai đoạn 2026–2030.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, văn hóa không chỉ là yếu tố bổ trợ mà phải tham gia trực tiếp như một cấu phần của năng lực quản trị phát triển, vừa là hạ tầng tinh thần, vừa cung cấp nguồn lực nội sinh thông qua di sản, tri thức bản địa và sức sáng tạo con người.

Các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, du lịch văn hóa, xuất bản, thiết kế... được xác định là động lực tăng trưởng mới, song vẫn còn hạn chế về sự phụ thuộc vào vốn ngân sách, năng suất lao động và chuỗi giá trị.

Để tạo bước phát triển đột phá, bà đề xuất chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị hệ sinh thái, lấy sở hữu trí tuệ làm khâu then chốt, đồng thời phát triển nhân lực sáng tạo, hạ tầng dữ liệu và các cụm sáng tạo tại các đô thị trọng điểm.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, muốn tăng trưởng bền vững, văn hóa phải trở thành năng lực bên trong của nền kinh tế, động lực sáng tạo và hệ điều tiết xã hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm đề nghị các Cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận trong Đảng bộ Chính phủ quán triệt sâu các nội dung mới.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch, Bộ VHTTDL trình bày Chuyên đề 2 về vai trò của văn hóa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các nội dung cốt lõi, điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13.7.2026 và Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị; gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Qua đó, thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động, đưa các chủ trương của Đảng thực sự đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Cùng với đó, Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 07-CT/TW, bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Cần đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Học tập và thực hành theo Bác phải trở thành nhu cầu tự giác, việc làm thường xuyên, góp phần hình thành chuẩn mực, nếp sống văn hóa trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; từ đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.

Các Cấp ủy, tổ chức Đảng cần xác định rõ quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW, xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh là quan trọng, là động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ văn hóa, doanh nhân đóng vai trò quan trọng, đồng thời đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Thế Đại

Đối với công tác tuyên truyền, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu làm rõ những chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước; kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chú trọng thông tin, phân tích, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, góp phần đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn.

Trong công tác tư tưởng của Đảng, tiếp tục phát huy vai trò của Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, và các lực lượng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, nhất là trên không gian mạng.

Tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, chính thống; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, góp phần tạo môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Chính phủ.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu ngay sau Hội nghị, các Cấp ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nội dung cốt lõi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Mỗi đại biểu tham dự cần phát huy vai trò là một tuyên truyền viên, chủ động lan tỏa tinh thần Hội nghị, biến chủ trương của Đảng thành hành động thực tế và kết quả cụ thể.