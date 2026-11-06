Cán bộ công nghệ thông tin xã, phường từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Cán bộ phụ trách chuyển đổi số hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trên VNeID.

Được đào tạo chuyên ngành quản lý văn hóa và là công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thiệu Trung, thời gian đầu, anh Nghiêm Duy Cương gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm chuyển đổi số của địa phương. Tuy nhiên, sau khi được tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng về công nghệ thông tin do tỉnh tổ chức tại Trường Đại học Hồng Đức, anh đã nắm vững những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, hiểu sâu hơn về nhiệm vụ chuyển đổi số, được trang bị nhiều kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn. Đến nay, anh đã có thể tự tin quản lý, vận hành hệ thống phần mềm dùng chung và chuyên ngành, tham mưu cho lãnh đạo địa phương triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, đồng thời tham gia tích cực vào các chương trình hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cũng giống như anh Nghiêm Duy Cương, do không được đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, nên thời gian đầu, anh Ngô Văn Mạnh, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Bỉm Sơn khá lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ. Nhớ lại thời gian này, anh Ngô Văn Mạnh cho biết: “Khi đó, nhiều nhiệm vụ được lãnh đạo địa phương giao nhưng tôi không biết triển khai như thế nào, bắt đầu từ đâu, xử lý ra sao. Ngay cả việc kết nối các cuộc họp trực tuyến của Trung ương, tỉnh về đến địa phương, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn”. Tuy nhiên, qua quá trình công tác, vừa làm vừa học, anh đã từng bước nắm bắt và cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, từ việc tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương, hỗ trợ cán bộ, công chức sử dụng các phần mềm dùng chung, đến hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Những chuyển biến tích cực trên là kết quả từ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được tỉnh tăng cường tổ chức trong thời gian qua. Ngoài các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, các hội nghị tập huấn thường kỳ, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức mở 9 lớp đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin cho 332 cán bộ phụ trách chuyển đổi số của 166 xã, phường. Tham gia chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ thông tin, được hướng dẫn thực hành, nâng cao khả năng ứng dụng vào giải quyết công việc tại địa phương. Cùng với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin đã chủ động tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu, học tập, hoặc kết nối, trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp.

Việc đưa các nhiệm vụ của chính quyền cấp xã lên môi trường điện tử sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ làm thay đổi phương thức xử lý công việc, mà còn đặt ra yêu cầu mới về năng lực tổ chức, điều hành và khả năng làm chủ công nghệ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Với hơn 1.060 nhiệm vụ được phân cấp, trong đó có 254 nhiệm vụ mới chuyển giao, khối lượng công việc tăng lên, yêu cầu xử lý nhanh chóng, chính xác và bảo đảm tiến độ đã tạo áp lực không nhỏ đối với chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, kết quả tiếp nhận hơn 912.000 hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99% sau hơn một năm hoạt động cho thấy các địa phương đã có những chuyển biến tích cực trong phương thức làm việc trên môi trường số.

Những chuyển biến này đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố con người đóng vai trò quyết định. Cùng với đội ngũ công chức cấp xã, lực lượng chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng, đã từng bước làm chủ công nghệ, xử lý hiệu quả công việc tại địa phương.

Thực tiễn tại cấp xã cho thấy, nhiệm vụ chuyển đổi số hiện nay không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc hằng ngày, mà ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, với yêu cầu cao hơn về tiến độ, chất lượng và tính liên thông. Hiện nay đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin ở cơ sở đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số. Tuy nhiên, công tác quản trị mạng, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng đang là thách thức lớn đối với đội ngũ này, do đây là một lĩnh vực tương đối khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu. Theo phản ánh của nhiều địa phương với khối lượng công việc lớn như hiện nay, một cán bộ vừa phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số vừa thực hiện nhiệm vụ quản trị, an ninh mạng sẽ không thể bao quát hết được công việc. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có các chương trình đào tạo chuyên sâu hơn về an toàn thông tin, an ninh mạng cũng như bổ sung thêm nguồn nhân lực trong lĩnh vực này, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số ngay từ cơ sở.