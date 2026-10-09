Cán bộ công đoàn TPHCM dâng hương tại khu di tích Trung ương Cục miền Nam

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tiền bối đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn cũng dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Khu lưu niệm Liên hiệp Công đoàn giải phóng Miền Nam (thuộc Khu di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam).

Cán bộ công đoàn TPHCM dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Khu lưu niệm Liên hiệp Công đoàn giải phóng Miền Nam

Khu lưu niệm Liên hiệp Công đoàn giải phóng Miền Nam là nơi Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam đã làm việc từ ngày 17-4-1961 đến năm 1975. Đây là “địa chỉ đỏ” lưu giữ truyền thống đấu tranh của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cán bộ công đoàn TPHCM tham quan các di tích trong Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Cán bộ công đoàn TPHCM chụp hình tại Di tích lịch sử Khu lưu niệm Liên hiệp Công đoàn giải phóng Miền Nam