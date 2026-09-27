Cán bộ công đoàn thời chuyển đổi số: Không chỉ nhiệt huyết mà phải đổi mới

Cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng hoạt động công đoàn

Ngày 27/9, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn trực thuộc, với sự tham gia của đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp khu vực phía Bắc.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Phạm Hoài Phương phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Công tác Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tiến sĩ Hoàng Thanh Xuân, Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công đoàn; Tiến sĩ Nguyễn Hải Phong, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công đoàn.

Theo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, lớp tập huấn được tổ chức nhằm cập nhật, hệ thống hóa kiến thức, đồng thời nâng cao kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Phạm Hoài Phương nhấn mạnh, trong bất kỳ giai đoạn nào, đội ngũ cán bộ luôn là một trong những nhân tố quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Cán bộ công đoàn các cấp khu vực phía Bắc tham dự lớp tập huấn.

Theo Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, đối với tổ chức công đoàn, việc chủ trương, nghị quyết có được triển khai hiệu quả; quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động có được quan tâm, bảo vệ kịp thời; hoạt động công đoàn có thực sự đi vào chiều sâu, sát cơ sở hay không phụ thuộc rất lớn vào năng lực, trách nhiệm, phương pháp và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Trong bối cảnh hoạt động công đoàn đang có nhiều thay đổi, yêu cầu của đoàn viên, người lao động ngày càng đa dạng, phương thức tổ chức và quản trị doanh nghiệp có nhiều đổi mới, chuyển đổi số ngày càng tác động sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ công đoàn cũng ngày càng cao.

"Cán bộ công đoàn không chỉ cần có nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm mà còn phải nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật; hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; có kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng thực tiễn; biết đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; gần đoàn viên, sát cơ sở và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động", ông Phạm Hoài Phương nhấn mạnh.

Từ yêu cầu đó, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho rằng việc thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp là yêu cầu cần thiết, có ý nghĩa trực tiếp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.

TS Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao đổi chuyên đề về tài chính công đoàn.

Học từ thực tiễn, tháo gỡ vấn đề từ cơ sở

Lớp tập huấn tập trung cập nhật, hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, cần thiết về công tác công đoàn; đồng thời trang bị thêm kỹ năng, phương pháp tổ chức hoạt động cho đội ngũ cán bộ, nhất là những cán bộ trực tiếp hoạt động tại cơ sở.

Điểm đáng chú ý là các học viên không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn gắn nội dung tập huấn với thực tiễn công tác tại đơn vị. Những vấn đề đặt ra từ cơ sở, các tình huống cụ thể trong quá trình hoạt động công đoàn được cán bộ các đơn vị mạnh dạn trao đổi, thảo luận cùng giảng viên để tìm hướng tháo gỡ.

Qua đó, lớp tập huấn trở thành dịp để cán bộ công đoàn các cấp chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết và cùng nhìn nhận những yêu cầu mới đặt ra trong hoạt động công đoàn.

Các nội dung được triển khai tại lớp tập huấn gồm tài chính công đoàn, tài sản công đoàn; những điểm mới trong dự thảo Điều lệ Công đoàn (đã được thông qua); kỹ năng lãnh đạo và quản trị hoạt động công đoàn; sử dụng ChatGPT/AI trong hoạt động công đoàn và những nội dung chủ yếu trong hoạt động công đoàn.

Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam có thêm kiến thức, kỹ năng và phương pháp để vận dụng vào thực tiễn công tác.

Đây cũng là dịp để công đoàn các cấp, cán bộ công đoàn các đơn vị tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động.