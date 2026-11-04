Cán bộ công đoàn phải chủ động dẫn dắt thông tin trong không gian số

Chương trình tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, trang bị kỹ năng truyền thông hiện đại và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong đoàn viên, người lao động.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: N Tú.

Trực tiếp truyền đạt kiến thức tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, năm 2026 - năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Công đoàn Việt Nam, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc phương thức tiếp nhận thông tin, công tác tuyên giáo công đoàn phải thực sự đi trước một bước, thực hiện theo phương châm “Chủ động - sắc bén - thuyết phục - hiệu quả”; chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang chủ động định hướng, dẫn dắt nhận thức; lấy vận động, thuyết phục làm phương thức chủ đạo, triển khai đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số. Qua đó, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Thái Thu Xương yêu cầu đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, phải sâu sát đoàn viên, người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn để có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của đoàn viên, người lao động, gắn với việc nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương. Ảnh: N Tú.

Các học viên được tập huấn về những yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động; xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Các học viên cũng được trang bị kỹ năng truyền thông hiện đại cho cán bộ công đoàn, từ xây dựng, sản xuất sản phẩm truyền thông đến nhận diện, xử lý khủng hoảng truyền thông và xây dựng văn hóa ứng xử trên môi trường số, giúp chủ động hơn trong truyền tải thông tin, nắm bắt tình hình và đổi mới cách thức tiếp cận đoàn viên, người lao động.

Đối với công tác phòng, chống ma túy, lớp tập huấn cập nhật nội dung trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; các quy định, chính sách pháp luật có liên quan; kiến thức nhận diện, phòng chống ma túy; xác định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác này.

Thông qua lớp tập huấn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, kỹ năng và phương pháp tuyên truyền phù hợp với yêu cầu mới; nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong định hướng thông tin, tuyên truyền, giáo dục và vận động đoàn viên, người lao động.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 4 đến 6-11-2026.