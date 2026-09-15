Cán bộ công đoàn chủ chốt của Campuchia được tập huấn nghiệp vụ tại Việt Nam

Tham dự chương trình có ông Kim Chan-xam-nang, Chủ tịch Liên minh Liên hiệp Công đoàn Quốc gia Campuchia (NACC); ông Chhin Sony, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Campuchia (CCTU); bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các cán bộ công đoàn Campuchia.

Lãnh đạo Công đoàn Campuchia tặng quà lưu niệm cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 15-9. Ảnh: Minh Tâm.

Khóa tập huấn nằm trong khuôn khổ hợp tác hiệu quả kéo dài hơn 10 năm qua giữa tổ chức công đoàn hai nước. Sự kiện không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống mà còn tạo diễn đàn quan trọng để hai bên trao đổi, tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực đại diện và bảo vệ quyền lợi người lao động trước làn sóng chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh việc phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết đối với Công đoàn Việt Nam, đặc biệt khi quốc gia hội nhập sâu rộng và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát giữ vai trò siết chặt kỷ cương, chủ động phòng ngừa vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh.

Trước tác động của tự động hóa và các hình thức việc làm mới, đại diện Công đoàn Việt Nam mong muốn hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm để tìm ra giải pháp phù hợp với thực tiễn. Chương trình diễn ra trong hai ngày 15 và 16-9-2026. Sau khi kết thúc nội dung học tập, đoàn đại biểu công đoàn Campuchia sẽ đi thực tế thăm các cơ sở kinh tế, văn hóa tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 17-9.