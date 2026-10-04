Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan có thể trở thành luật sư công từ 1/10/2026

Theo Điều 1 Nghị quyết 24/2026/QH16, Quốc hội quy định việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, gồm các nội dung về tổ chức, hoạt động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của luật sư công và cơ chế quản lý, thực hiện thí điểm.

Việc thí điểm được thực hiện trong phạm vi, thời hạn theo quy định của Nghị quyết nhằm đánh giá tính phù hợp của chế định luật sư công trước khi xem xét hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan.

Ảnh minh hoạ Al tạo.

Cụ thể, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết quy định việc thí điểm chế định luật sư công được tổ chức và thực hiện tại 8 bộ, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng.

Tại địa phương, việc thí điểm được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc xác định cụ thể cơ quan, địa phương thực hiện thí điểm là cơ sở để triển khai chế định luật sư công trong phạm vi được Quốc hội cho phép, đồng thời tạo điều kiện đánh giá thực tiễn trước khi có những bước hoàn thiện tiếp theo.

Đáng chú ý, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết 24/2026/QH16 quy định về luật sư công. Theo đó, luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước mà đại diện chủ sở hữu là cơ quan quy định tại khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Những người này thực hiện các công việc có tính chất pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Nghị quyết và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, điểm đáng chú ý của quy định là luật sư công không phải là một chức danh pháp lý được xác lập độc lập với các nhóm đối tượng nêu trên, mà là những người đang giữ các vị trí công tác theo quy định, đồng thời được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư để thực hiện các công việc pháp lý trong phạm vi Nghị quyết quy định.

Về thời gian thực hiện, Nghị quyết 24/2026/QH16 quy định việc thí điểm chế định luật sư công được thực hiện từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 30/9/2028.

Trường hợp sau ngày 30/9/2028, vụ, việc do luật sư công đang thực hiện chưa kết thúc thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc vụ, việc đó. Trong quá trình thực hiện, luật sư công có các quyền, nghĩa vụ và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nghị quyết.

Luật sư Nguyễn Văn Nam nhận định, việc quy định cơ chế xử lý đối với những vụ, việc chưa hoàn thành khi kết thúc thời gian thí điểm là cần thiết, nhằm bảo đảm tính liên tục trong quá trình giải quyết vụ, việc và tránh phát sinh khoảng trống pháp lý.

Như vậy, từ ngày 1/10/2026, Việt Nam chính thức triển khai thí điểm chế định luật sư công tại các cơ quan, địa phương được xác định trong Nghị quyết 24/2026/QH16. Đây sẽ là cơ sở thực tiễn để đánh giá hiệu quả, tính phù hợp của mô hình trước khi xem xét việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về luật sư công.