Căn cứ Thông báo 11483/TB-BNV ngày 09/10/2026 do Bộ Nội vụ ban hành về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 theo Thông báo 11483, cụ thể như thế nào? Ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Công văn 10065/VPCP-KGVX ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ về phương án nghỉ một số dịp lễ, tết năm 2026 và năm 2027, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp thực hiện như sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) nghỉ tết Âm lịch năm 2027 như sau:

+ Nghỉ 05 ngày theo quy định, gồm 02 ngày trước Tết và 03 ngày sau Tết.

+ Do có 02 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 02 ngày theo quy định.

+ Theo đó, Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 gồm 07 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 04/02/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/02/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi) (bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần).

Như vậy, cán bộ công chức viên chức được nghỉ bù 02 ngày vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 do có 02 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết.

Cho nên Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 của cán bộ công chức viên chức sẽ gồm 07 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 04/02/2027 Dương lịch đến hết thứ Tư ngày 10/02/2027 Dương lịch.

Ngoài ra, căn cứ theo khoản 2 Điều 6 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

- Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác; tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;

- Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại, trao đổi với người lao động và tổ chức đại diện người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động;

- Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động.

Theo đó, công ty không có nghĩa vụ phải tặng quà cho người lao động vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, việc tặng quà mang tính tự nguyện, khuyến khích chứ không bắt buộc.