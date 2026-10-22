Cán bộ, công chức TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển đổi sang xe năng lượng sạch trước năm 2030

Các sản phẩm xe máy Honda tại sự kiện

Theo chủ trương chung, trước ngày 1/1/2030, toàn bộ ô tô, xe mô tô và xe gắn máy của cơ quan nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức lưu thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, trừ các phương tiện đặc thù, sẽ chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch. Thông tin được ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ tại lễ phát động hưởng ứng phát triển giao thông bền vững trên địa bàn thành phố, do Sở Xây dựng và Honda Việt Nam tổ chức sáng 22/10.

Ông Bùi Hòa An thông tin, TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 12,82 triệu phương tiện, trong đó xe máy chiếm đến 90%. Phát thải từ phương tiện giao thông đang đặt ra những thách thức lớn về ô nhiễm không khí và khí nhà kính tại các đô thị lớn. Việc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch mang lại lợi ích kép như không chỉ giúp giảm phát thải tại chỗ, hạn chế bụi mịn và tiếng ồn mà còn giúp người dân tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng và bảo dưỡng.

Hiện thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển hạ tầng giao thông đô thị bền vững, kiểm soát phát thải phương tiện giao thông theo các định hướng quy hoạch và mục tiêu bảo vệ môi trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” trước năm 2045.

Để chính sách chuyển đổi thành công mà không gây sốc cho nền kinh tế, thành phố luôn quán triệt nguyên tắc “Hạ tầng đi trước - chính sách nối bước - an sinh đi cùng”. Trong lộ trình này, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố phải gương mẫu đi đầu. Tuy nhiên, yêu cầu chuyển đổi cần đi kèm các chính sách hỗ trợ thiết thực về hạ tầng sạc, bãi đỗ xe, ưu đãi tài chính và các chương trình đồng hành từ phía doanh nghiệp sản xuất - An chia sẻ.

Honda Việt Nam kiểm tra khí thải xe máy cho người dân tại sự kiện

Tại sự kiện, Honda Việt Nam đã bàn giao những chiếc xe máy điện đầu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng đăng ký mua theo chương trình ưu đãi; đồng thời tư vấn, hỗ trợ đổi xe và tổ chức hoạt động thí điểm kiểm định khí thải xe máy. Các hoạt động này nhằm khuyến khích người dân lựa chọn giải pháp di chuyển thân thiện hơn với môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về việc giảm phát thải từ hoạt động giao thông vận tải.