Cán bộ, công chức Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp ủng hộ quỹ 'Vì người nghèo'

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đại biểu dự lễ phát động. (Ảnh: Kỳ Phong)

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã dự chương trình.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thanh Nga, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn thể thành phố đã tiếp nhận bảng kinh phí ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 với số tiền hơn 263 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, tại lễ chào cờ đầu tuần, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát động đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đóng góp quỹ "Vì người nghèo". (Ảnh: Vương Lê)

Qua phát động, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đã đóng góp một ngày lương với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh đã đại diện nhận bảng tượng trưng đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 của cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, tập thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ ít nhất 1 ngày lương ủng hộ quỹ “Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh” với số tiền hơn 43 triệu đồng.

Tập thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ quỹ "Vì người nghèo". (Ảnh: Vương Lê)

Đây là những nguồn đóng góp thiết thực, thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và sẻ chia của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Qua đó, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nối các hoạt động hưởng ứng đợt vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố, Thành phố sẽ tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình-Kết nối yêu thương” năm 2026. Chương trình dự kiến tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 17/10 tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.