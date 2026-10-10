Cán bộ, công chức được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 liên tục 7 ngày

Theo thông báo của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày liên tục.

Cụ thể, kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 (tức 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ), đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Lịch nghỉ gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định, trong đó có 2 ngày nghỉ trước Tết và 3 ngày sau Tết, cùng 2 ngày nghỉ bù do ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết.

Nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày liên tục

Đối với dịp Quốc khánh năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Năm, ngày 2/9 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027.

Trong đó, 2 ngày nghỉ lễ theo quy định gồm ngày 2/9 và ngày liền kề sau là 3/9; 2 ngày còn lại là ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp công việc hợp lý, bảo đảm hoạt động liên tục và phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, người dân. Các đơn vị cần phân công cán bộ, công chức, viên chức trực để xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ.

Ảnh: Phạm Hải

Đối với cơ quan, đơn vị không nghỉ cố định vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, việc bố trí lịch nghỉ được thực hiện căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Doanh nghiệp được chọn phương án nghỉ Tết

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động được lựa chọn một trong 3 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027, căn cứ điều kiện thực tế.

Cụ thể, doanh nghiệp có thể bố trí nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi; nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi; hoặc nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Phương án được lựa chọn phải bảo đảm số ngày nghỉ Tết không thấp hơn quy định của Bộ luật Lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón Tết và phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh.

Với dịp Quốc khánh, doanh nghiệp quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước hoặc sau, tức ngày 1/9 hoặc 3/9/2027.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.