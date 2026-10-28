Cán bộ, công chức được hỗ trợ 900.000 đồng khi thẩm định hồ sơ vi phạm hành chính phức tạp

Ngày 28-10, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức tại các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND các cấp trên địa bàn thành phố.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Theo đó, mức hỗ trợ trên đối với hồ sơ có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức. Chính sách áp dụng cho cán bộ, công chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá văn bản, tài liệu trong các hồ sơ tại cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc UBND các cấp trên địa bàn thành phố.

Mức 900.000 đồng được tính cho mỗi hồ sơ, gồm 600.000 đồng theo các quy định được dẫn chiếu tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC và khoản hỗ trợ bổ sung 300.000 đồng từ ngân sách thành phố.

Kinh phí thực hiện do ngân sách cấp nào bảo đảm thì ngân sách cấp đó chi trả, theo quy định về ngân sách nhà nước. Các nội dung chi khác không được quy định trong nghị quyết sẽ thực hiện theo Thông tư số 19/2017/TT-BTC và các quy định hiện hành.

Với các hồ sơ, nhiệm vụ đã được phê duyệt dự toán hoặc đã, đang thực hiện trước ngày nghị quyết mới có hiệu lực, tiếp tục áp dụng mức chi theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND. Hồ sơ phát sinh từ ngày nghị quyết mới có hiệu lực áp dụng mức chi quy định tại nghị quyết này.