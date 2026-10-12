Cán bộ, công chức đóng góp ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo TPHCM'

Sáng 12-10, trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM tổ chức phát động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo TPHCM” năm 2026.

Tham dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dự phát động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo TPHCM” năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thanh Nga, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM đã tiếp nhận bảng kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo TPHCM” năm 2026 với số tiền hơn 263 triệu đồng từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức, người lao động các Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao bảng kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo TPHCM” năm 2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Cùng ngày, tại lễ chào cờ đầu tuần, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM tổ chức phát động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM năm 2026.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 2 văn phòng.

Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM, đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" sáng 12-10. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Qua phát động, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM đóng góp một ngày lương với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM đã đại diện nhận bảng tượng trưng đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 của cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM, Văn phòng UBND TPHCM.

* Cùng ngày, tập thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ủng hộ ít nhất 1 ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo TPHCM” vơi số tiền hơn 43 triệu đồng.

Tập thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo TPHCM”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Với sự đóng góp cụ thể, thiết thực, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng chung tay góp sức thực hiện hiệu quả chương trình “Giảm nghèo bền vững” của TPHCM, xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.