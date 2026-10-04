Theo Nghị định, mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ 55%. Ảnh minh họa.

Mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã thuộc nhóm hưởng mức phụ cấp 25% có mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng phần chênh lệch để bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp công vụ được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hằng năm của các địa phương.

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 2-10-2026. Chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định được áp dụng kể từ ngày 1-7-2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Cán bộ, công chức cấp xã áp dụng mức phụ cấp công vụ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 mà trong thời gian từ ngày 1-7-2026 đến khi Nghị định này có hiệu lực thi hành đã hưởng mức phụ cấp công vụ thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng chênh lệch cho bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Nghị định số 381/2026/NĐ-CP bãi bỏ các quy định liên quan về cán bộ, công chức cấp xã tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15-4-2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Việc tăng phụ cấp là một chính sách cụ thể nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong mô hình tổ chức mới. Đây là chính sách ưu tiên dành cho cấp xã, xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình tổ chức mới, khi cấp xã trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Việc tăng phụ cấp nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân.