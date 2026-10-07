Cán bộ Công an xã Diên Thọ đoạt giải C cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân

Ngày 5-10, tại TP. Hà Nội, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân (CAND) năm 2026” và cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân”.

Trung sĩ Nguyễn Thế An Ninh đạt giải C với tác phẩm "Đại sứ văn hóa đọc trong Công an nhân dân: Sách và ước mơ vươn xa".

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm nay lấy chủ đề “Sách và ước mơ vươn xa”. Đây là lần thứ 7 cuộc thi được tổ chức trong toàn lực lượng. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc và danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân trong CAND; trao tặng giải thưởng của Ban tổ chức cho các tập thể, cá nhân đoạt giải cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc trong CAND năm 2026" và cuộc thi viết Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

Trong đó, Trung sĩ Nguyễn Thế An Ninh - cán bộ Công an xã Diên Thọ, Công an tỉnh Khánh Hòa được trao giải C cấp bộ với tác phẩm “Đại sứ văn hóa đọc trong CAND: Sách và ước mơ vươn xa”. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với một cán bộ đang công tác ở cơ sở.

Thời gian tới, Công an xã Diên Thọ tiếp tục khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tham gia các phong trào, cuộc thi do Bộ Công an, Công an tỉnh và địa phương tổ chức; từng bước gắn việc đọc sách, tìm hiểu kiến thức với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu dân cư, tạo thêm kênh thông tin thiết thực cho cán bộ và Nhân dân.

THÀNH LONG