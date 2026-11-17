Đại úy Hà Trung Kiên nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời.

Khoảng 11 giờ 20 phút, khi di chuyển trên tuyến đường từ vòng xuyến ngã sáu Km 2 về phía trụ sở Công an tỉnh Lào Cai, Đại úy Hà Trung Kiên phát hiện một vụ va chạm giao thông. Vụ va chạm khiến bà Oanh ngã xuống đường, đầu đập vào mặt đường, mũ bảo hiểm bị vỡ. Thấy bà Oanh bất tỉnh, Đại úy Hà Trung Kiên nhanh chóng phối hợp với người dân tại hiện trường, dùng phương tiện cá nhân đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Đại úy Hà Trung Kiên đang tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Mông do Công an tỉnh Lào Cai tổ chức. Dù vụ việc xảy ra ngoài địa bàn được phân công phụ trách, anh đã chủ động giúp đỡ người gặp nạn.

Việc làm của Đại úy Hà Trung Kiên thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân đối với cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất” với các nội dung “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.