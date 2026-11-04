Cán bộ Công an và ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 900 triệu đồng

Theo thông tin ban đầu, trước đó bà P.T.H. (SN 1962, trú thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ) nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo bà H. có liên quan đến một đường dây tội phạm rửa tiền, thu lợi bất chính 69 tỷ đồng.

Để thao túng tâm lý, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, đồng thời yêu cầu bà H. khai báo về tài sản của gia đình, phải tuyệt đối giữ bí mật, không được kể lại với ai.

Công an xã Tứ Mỹ phối hợp với cán bộ ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 921 tỷ đồng

Do không theo dõi thông tin tuyên truyền từ lực lượng Công an, bà H. nghĩ rằng mình đang bị nghi ngờ vướng vào một vụ án nghiêm trọng nên thành thật khai báo với các đối tượng bản thân sở hữu 921 triệu đồng gửi tiết kiệm. Thấy vậy, các đối tượng yêu cầu bà H. phải đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền, chuyển vào số tài khoản do chúng cung cấp để xác minh, phục vụ công tác điều tra.

Để tránh bị bại lộ, các đối tượng dặn bà H. nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền thì phải trả lời rút chuyển cho con cái làm nhà. Trước “kịch bản” hoàn hảo, bà H. từng bước bị thao túng tâm lý hoàn toàn nên mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng.

Tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nầm, nhân viên thấy khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường, nội dung giao dịch tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo nên đã chủ động liên hệ, thông báo cho Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh, ngăn chặn.

Nhận được thông tin, Công an xã Tứ Mỹ đã cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với bà H. Sau khi nghe nạn nhân trình bày, Công an xác định bà H. đang vướng vào một vụ giả danh cán bộ cơ quan chức năng gọi điện thoại đe dọa, thao túng tâm lý để lừa đảo. Công an xã Tứ Mỹ đã giải thích, tuyên truyền để bà H. nhận diện được bản chất vụ việc, dừng mọi giao dịch, không chuyển tiền theo yêu cầu của những kẻ lừa đảo. Qua đó, kịp thời ngăn chặn được vụ lừa đảo, bảo toàn được toàn bộ số tiền 921 triệu đồng của người dân.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; không chuyển tiền vào tài khoản cho những người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng khi bị yêu cầu. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.