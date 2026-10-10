Cán bộ Công an trẻ 18 lần hiến máu cứu người, lan tỏa hành động đẹp

Từ những giọt máu nghĩa tình đến sự sẻ chia ở cơ sở

Có những việc làm đem lại giá trị theo thời gian. Với Thượng úy Thái Vĩnh Tài (SN 1997) - Bí thư Chi đoàn Công an xã Vĩnh Thủy, hành trình bắt đầu khi là học viên Trường Đại học An ninh nhân dân. Từ lần hiến máy tình nguyện (HMTN) ở trường, mở đầu cho nghĩa cử được anh duy trì 10 năm nay, với 18 lần HMTN. Từ giảng đường đến nhiệm vụ tại cơ sở, anh vẫn giữ thói quen HMTN và “ứng tuyển” vào danh sách “ngân hàng máu sống” cho bệnh nhân cần.

Thượng úy Thái Vĩnh Tài - Bí thư Chi đoàn Công an xã Vĩnh Thủy luôn duy trì hoạt động hiến máu tình nguyện.

Anh mong trao đi một phần khả năng của bản thân để người bệnh có thêm cơ hội vượt qua khó khăn. 18 lần HMTN không phải con số lớn nếu đặt trong nỗ lực chung của cộng đồng. Nhưng điều đáng quý là ở sự bền bỉ: nghĩa cử được duy trì qua nhiều năm, từ khi còn đi học đến lúc công tác tại cơ sở.

Ở người chiến sĩ CAND, trách nhiệm không chỉ được thể hiện qua nhiệm vụ bảo đảm ANTT, cuộc sống bình yên của bà con mà còn qua thái độ, việc làm đối với những người khó khăn. Tinh thần ấy được Thượng úy Tài thể hiện trong vai trò Bí thư Chi đoàn, đưa đoàn viên đến gần hơn với người dân. Khi người dân cần, sự có mặt cũng là trách nhiệm. Ở cơ sở, có những hoàn cảnh không xuất hiện trong các chương trình an sinh quy mô lớn nhưng vẫn cần được quan tâm kịp thời.

Câu chuyện gia đình anh Trần Ngọc Nam (38 tuổi), công dân ở thôn Thủy Ba, là minh chứng sinh động. Anh Nam đi làm ăn tại Đà Nẵng, trong khi cha mẹ ở quê đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu. Cuối năm 2025, mùa mưa lũ đến, nỗi lo không chỉ nằm nhà cửa, tài sản mà còn ở khả năng tự xoay xở của người cao tuổi khi con cái ở xa. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Thượng úy Tài hỗ trợ gia đình bằng những việc làm thiết thực: mang nhu yếu phẩm, chằng chống nhà cửa an toàn, kết nối lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thủy thăm, tặng quà học sinh trong chương trình “Em nuôi của Đoàn”.

Chi đoàn Công an xã duy trì chương trình “Em nuôi của Đoàn” hằng năm, hướng đến học sinh khó khăn, trong đó có em Lê Thành Lâm, học sinh lớp 11 Trường THCS và THPT Bến Hải. Ngày 29/5/2026, Chi Đoàn thăm hỏi em Trần Nguyễn Gia Hân (lớp 4B Trường Tiểu học Vĩnh Lâm) và hỗ trợ 2 triệu đồng. Chương trình “Vui Tết Trung thu” ngày 25/9/2026 tại thôn Tiên Mỹ 2, đơn vị anh tổ chức, trao 217 phần quà cho học sinh. Bên cạnh chăm lo thiếu nhi, Thượng úy Tài tích cực tham gia “Tiếp sức mùa thi”, “Chủ nhật xanh” và các hoạt động an sinh xã hội; chọn hộ nghèo, cận nghèo để đồng hành, hỗ trợ vươn lên thoát nghèo, nhận chăm sóc di tích lịch sử tại địa phương…

Các hoạt động không chỉ hướng đến số lượng chương trình hay phần quà được trao, mà chú trọng những nhu cầu cụ thể của người dân để hỗ trợ kịp thời. Đó cũng là cách người cán bộ Đoàn tập hợp sức trẻ: vận động đoàn viên tham gia phong trào, tạo cơ hội để mỗi người trực tiếp trải nghiệm, sẻ chia và hiểu hơn những khó khăn.

Đưa công nghệ vào tuyên truyền pháp luật

Sáng kiến “Tuyên truyền viên AI” (trí tuệ nhân tạo) là nỗ lực đổi mới trong công tác của Thượng úy Tài và Chi đoàn. Anh tham mưu đến Chỉ huy Công an xã triển khai ứng dụng công nghệ để truyền thông ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như nhận diện thông tin xấu độc, phương thức, thủ đoạn của tội phạm và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn.

Thượng úy Thái Vĩnh Tài cùng Chi đoàn Công an xã Vĩnh Thủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các trường học.

Với học sinh, thanh thiếu niên, cách truyền tải càng phải gần gũi, sinh động để các em nâng cao khả năng tự bảo vệ mình trước những nguy cơ trên mạng. năm 2026, Chi đoàn Công an xã và các trường học tuyên truyền tại 47 lớp cho 1.846 học sinh và hàng trăm giáo viên.

Chi Đoàn duy trì bản tin an ninh, trật tự hằng tuần, lựa chọn những vấn đề nổi lên để kịp thời cảnh báo người dân. Việc ứng dụng AI hướng đến thông tin pháp luật dễ hiểu hơn, tăng khả năng tiếp cận và hỗ trợ công tác phòng ngừa tội phạm từ sớm.

Chiến sĩ Công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh, mà chủ động nắm bắt hoàn cảnh, kết nối nguồn lực và hỗ trợ người dân phòng ngừa rủi ro.

Dấu ấn, thành quả từ những điều bình dị

Thượng tá Hồ Trung Kiên - Trưởng Công an xã Vĩnh Thủy nhận xét: Thượng úy Thái Vĩnh Tài là cán bộ trẻ có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, năng nổ trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên; tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng; chủ động trong công việc và khả năng tập hợp, phát huy sức trẻ của đoàn viên, đẩy mạnh phong trào HMTN, chăm lo thiếu nhi, hoạt động an sinh xã hội đến tuyên truyền phòng, chống tội phạm; gần gũi với nhân dân...

Thượng úy Tài có nhiều đóng góp: 18 lần HMTN, trao quà cho học sinh, giúp gia đình gặp khó khăn trong thiên tai; sáng tạo ứng dụng AI, đổi mới tuyên truyền pháp luật. Những việc làm trên giúp người dân vững vàng hơn trước khó khăn, chủ động phòng ngừa rủi ro và củng cố niềm tin vào những người chiến sĩ Công an tại cơ sở.

Suốt 10 năm với những giọt máu đã trao đi đến những công việc thầm lặng, nghĩa tình ở cơ sở, hình ảnh cán bộ Công an trẻ Thái Vĩnh Tài được bồi đắp bằng tinh thần trách nhiệm và sự chủ động đổi mới. Và điều đó góp phần trở thành cầu nối bền chặt giữa lực lượng Công an và Nhân dân; để cùng tập thể Công an xã Vĩnh Thủy vững mạnh, đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự, sự bình yên cho nhân dân địa phương...

Chi đoàn Công an xã Vĩnh Thủy tổ chức thăm hỏi, tặng quà đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng úy Thái Vĩnh Tài với thành tích 18 lần hiến máu tình nguyện trong 10 năm.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thủy thăm, tặng quà đến học sinh trong chương trình “Em nuôi của Đoàn”.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thủy duy trì phong trào hiến máu tình nguyện.