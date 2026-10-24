Cán bộ Công an phường Ninh Kiều nhảy xuống rạch trong đêm cứu cô gái

Theo đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20/10/2026, khi đang tuần tra trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Tổ công tác Công an phường Ninh Kiều được 02 thanh niên nhờ hỗ trợ 01 cô gái có biểu hiện không làm chủ được hành vi. Khi 02 người bạn rời đi theo đề nghị của Tổ công tác, cô gái bất ngờ chạy theo. Trong lúc quan sát, Đại úy Nguyễn Thành Thắng, Cảnh sát khu vực 18, nhận thấy cô gái đột ngột chuyển hướng về phía rạch Khai Luông nên lập tức đuổi theo.

Vừa đến bờ rạch, cô gái bỏ lại túi xách rồi nhảy xuống nước. Phát hiện sự việc, Đại úy Thắng lập tức lao xuống, tiếp cận và tìm cách đưa cô gái vào bờ. Tuy nhiên, việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn khi cô gái liên tục vùng vẫy, đồng thời có những lời nói thể hiện ý định không muốn tiếp tục sống. Trước tình huống này, các thành viên trong Tổ công tác nhanh chóng phối hợp hỗ trợ, đưa người gặp nạn lên bờ an toàn.

Đại úy Nguyễn Thành Thắng không ngần ngại nguy hiểm lao xuống con rạch để cứu người.

Người được cứu là chị N.L.G.H. (sinh năm 2007, thường trú tại phường Tân An, thành phố Cần Thơ). Sau khi đưa chị H. về trụ sở Công an phường Ninh Kiều, Tổ công tác đã động viên, trấn an tinh thần và liên hệ gia đình đến tiếp nhận, chăm sóc.

Sau sự việc, cha chị H. đã trực tiếp đến Công an phường Ninh Kiều gửi lời cảm ơn Ban Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Thành Thắng. Gia đình cũng gửi thư bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, giúp con mình vượt qua tình huống nguy hiểm.