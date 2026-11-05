Cán bộ công an kịp thời hiến máu, cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Chiều 4/11/2026, 2 cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cao Bằng đã kịp thời tham gia hiến máu cấp cứu, góp phần hỗ trợ điều trị, giúp một sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vượt qua cơn nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, Câu lạc bộ Hiến máu SOS tỉnh nhận được thông tin từ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh về trường hợp một sản phụ đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cần gấp nguồn máu nhóm O để phục vụ điều trị.

Hai cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Cao Bằng kịp thời hiến máu cứu người. Ảnh: Bộ Công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Câu lạc bộ Hiến máu SOS tỉnh khẩn trương huy động các tình nguyện viên. Trong đó, 2 cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh là Đại úy Đặng Hoàng Nam, Phó Đội trưởng và Thiếu úy Bế Ngọc Hưởng đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, tình nguyện hiến 2 đơn vị máu để cấp cứu sản phụ.

Với tinh thần trách nhiệm, sẻ chia và sẵn sàng giúp đỡ người bệnh trong tình huống khẩn cấp, hành động kịp thời của hai cán bộ Công an tỉnh đã góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, mang lại cơ hội sống cho người bệnh.

Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng, góp phần lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người trong xã hội.