Clip cán bộ Công an kịp thời cứu người dưới sông Hương.

Khoảng 8h ngày 2/10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình trên tuyến đường thủy nội địa đoạn qua sông Hương, khu vực bến Bùi Thị Xuân, Thượng tá Lê Diệt nghe tiếng một phụ nữ hoảng hốt tri hô có người đang gặp nạn dưới sông.

Không chút do dự, Thượng tá Lê Diệt nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đồng thời hô hoán, huy động người dân cùng tham gia cứu người.

Thời điểm này, nạn nhân đã chìm xuống nước, cách bờ khoảng 40m. Trước tình huống khẩn cấp, Thượng tá Lê Diệt cùng một người dân lập tức bơi ra giữa dòng, xác định vị trí và tiếp cận nạn nhân.

Cán bộ Công an kịp thời cứu người dưới sông Hương.

Sau khi đưa được người bị nạn vào bờ, lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành sơ cứu ban đầu. Một số cán bộ có mặt gần hiện trường cũng được huy động hỗ trợ, nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là bà T.T.L. (SN 1966, trú đường Lê Bá Thận, phường Thủy Xuân, TP Huế).

Hành động nhanh chóng, không ngại nguy hiểm của Thượng tá Lê Diệt cùng người dân đã góp phần giành lại cơ hội sống cho nạn nhân trong thời điểm nguy cấp.

Sự việc cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm, chủ động và sẵn sàng ứng cứu người dân của cán bộ, chiến sĩ Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.