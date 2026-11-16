Cán bộ công an cứu nam thanh niên đứt lìa chân giữa đêm

Theo tin từ Bộ Công an, trên đường đi làm về trong đêm tối, phát hiện nam thanh niên bị tai nạn giao thông đứt lìa chân, cán bộ Công an xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi đã bình tĩnh thực hiện các biện pháp sơ cứu khẩn cấp và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo đó, khoảng 20h00 ngày 8/11, trên đường từ cơ quan về nhà, Đại úy Trần Quốc Toản, cán bộ Công an xã Kon Braih di chuyển đến km 151 Quốc lộ 24 (thuộc địa phận thôn 11, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) thì phát hiện một xe mô tô ngã đổ ven đường.

Tiến hành kiểm tra hiện trường, Đại úy Trần Quốc Toản phát hiện người đàn ông đang nằm cách vị trí xe đổ khoảng 10 mét trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, đặc biệt phần chân phải của nạn nhân đã bị đứt lìa, mất máu nghiêm trọng.

Đại úy Trần Quốc Toản sơ cứu, cầm máu cho nạn nhân.

Đại úy Trần Quốc Toản đã khẩn trương phối hợp cùng người dân xung quanh sử dụng vật dụng y tế thiết yếu để garo cầm máu, cố định vết thương nhằm hạn chế tình trạng mất máu cấp.

Đồng thời, Đại úy Toản nhanh chóng xử lý, bảo quản đúng cách phần chân bị đứt lìa, liên tục trấn an tinh thần nạn nhân và khẩn trương huy động phương tiện đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất.

Cùng lúc đó, lực lượng Công an xã Kon Braih cũng lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông, tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân lưu thông qua khu vực.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh A Hrưn (sinh năm 1997, trú tại thôn 12, xã Kon Braih). Nguyên nhân vụ việc được xác định do anh A Hrưn điều khiển phương tiện trong điều kiện trời tối, hạn chế tầm nhìn, không làm chủ được tốc độ nên đã va chạm mạnh vào rào chắn lan can bảo vệ bên đường.

Xúc động trước hành động cứu người tận tâm trong lúc nguy cấp, gia đình nạn nhân đã viết thư cảm ơn gửi đến tập thể đơn vị và cá nhân Đại uý Trần Quốc Toản.