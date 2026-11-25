Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ cơ sở phải đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ đòi hỏi xử lý nhanh, chính xác. Điều này đòi hỏi cán bộ không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn phải thành thạo các phần mềm, nền tảng số, biết khai thác thông tin và sử dụng dữ liệu phục vụ công việc.

Cán bộ xã Hoàng Văn Thụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công việc

Thực tế tại Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thanh cho thấy, việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang hỗ trợ thiết thực cho cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Bà Lành Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng cho biết: Việc sử dụng các nền tảng số, AI giúp tôi rút ngắn thời gian tổng hợp, tính toán, phân tích số liệu. Khi soạn thảo văn bản, sau khi xác định chính xác căn cứ pháp lý, nội dung và số liệu, tôi có thể sử dụng AI để chuẩn hóa cách diễn đạt, sắp xếp câu chữ, bảo đảm văn bản ngắn gọn, rõ ý, mạch lạc.

Không chỉ khai thác trí tuệ nhân tạo (AI), cán bộ cơ sở còn chủ động tìm hiểu, sử dụng các công cụ số để nâng cao hiệu quả công việc. Chị Hoàng Bích Ly, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoàng Văn Thụ cho biết: Tôi thường xuyên sử dụng ChatGPT, Gemini để tra cứu thông tin, tổng hợp số liệu, hỗ trợ soạn thảo văn bản và xây dựng phương án tham mưu. Trước đây, khi triển khai một nhiệm vụ, tôi phải dành nhiều thời gian tìm kiếm, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và đối chiếu với thực tiễn địa phương. Nay nhờ các công cụ AI, việc tìm kiếm, hệ thống hóa thông tin được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi hơn. Qua các lớp tập huấn và quá trình tự tìm hiểu, thực hành, tôi đã từng bước nâng cao khả năng khai thác công nghệ, lựa chọn công cụ phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

Để đáp ứng công việc của cán bộ cơ sở trong tình hình mới, tỉnh quan tâm bố trí nhân lực, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Toàn tỉnh hiện có 105 cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo chuyên ngành kỹ sư, kỹ thuật, công nghệ thông tin, chiếm 2,74%; 98,7% cán bộ, công chức đã được bồi dưỡng về tin học. Đáng chú ý, 65/65 đảng ủy, UBND xã, phường đã bố trí cán bộ thực hiện công tác chuyển đổi số, công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

Công tác tập huấn được triển khai với nội dung ngày càng gắn với yêu cầu thực tiễn. Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã tổ chức 15 lớp tập huấn cho gần 9.600 học viên về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ; vận hành nền tảng số. Cùng với đào tạo, bồi dưỡng, tỉnh chú trọng đưa các công cụ số vào hỗ trợ cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp trên 3.800 tài khoản Trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng cho cán bộ, công chức. Ứng dụng AI này hỗ trợ tra cứu văn bản, tìm kiếm căn cứ pháp lý, tổng hợp thông tin và soạn thảo văn bản, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Khi cán bộ làm chủ kỹ năng số, chủ động khai thác công nghệ và sử dụng hiệu quả dữ liệu, chất lượng tham mưu, hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân sẽ ngày càng được nâng cao. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở chuyên nghiệp, thích ứng với yêu cầu quản trị hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.