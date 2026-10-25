Cán bộ cơ sở - Hạt nhân của nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Đổi mới tư duy, phương thức làm việc

Với chị Hoàng Thị Bạch, công chức lĩnh vực tư pháp, nội vụ xã Đoài Dương, công nghệ số ngày càng gắn với công việc chuyên môn. Từ tiếp nhận, xử lý văn bản đến cập nhật thông tin, quản lý hồ sơ, nhiều công việc trước đây thực hiện chủ yếu trên giấy nay được chuyển sang môi trường điện tử. Điều đó đòi hỏi cán bộ không chỉ nắm chắc nghiệp vụ mà còn phải sử dụng thành thạo các công cụ, quy trình trên hệ thống.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice được sử dụng trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc; văn bản điện tử được tiếp nhận, chuyển xử lý, theo dõi tiến độ; chữ ký số được sử dụng trong phát hành văn bản. Hồ sơ giấy được số hóa, cập nhật, phân loại và lưu trữ theo quy định, từng bước hình thành nguồn dữ liệu phục vụ khai thác, sử dụng lại khi đủ điều kiện.

Chị Hoàng Thị Bạch chia sẻ: Làm việc trên môi trường số đòi hỏi tôi phải thay đổi cách tiếp cận và tổ chức công việc, chủ động cập nhật kiến thức, nắm chắc quy trình và thao tác chính xác trên hệ thống. Chuyển đổi số không làm giảm yêu cầu về chuyên môn mà đòi hỏi người làm việc phải vừa vững nghiệp vụ, vừa có kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm. Mỗi thông tin, dữ liệu được cập nhật lên hệ thống đều phải bảo đảm chính xác để phục vụ hiệu quả công việc.

Việc số hóa được triển khai đối với các nhóm hồ sơ, dữ liệu theo quy định, trong đó, có những lĩnh vực thường xuyên phát sinh như hộ tịch, chứng thực, đất đai và thủ tục hành chính. Khi dữ liệu được số hóa và đủ điều kiện tái sử dụng, người dân có thể hạn chế việc cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có.

Năng lực số gắn với trách nhiệm phục vụ

Nếu công nghệ làm thay đổi phương thức xử lý công việc chuyên môn, thì ở lĩnh vực chuyển đổi số, yêu cầu đối với đội ngũ cơ sở còn thể hiện ở khả năng hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ trên môi trường điện tử. Tại xã Đoài Dương, 20 tổ chuyển đổi số được thành lập tại 20 xóm, mỗi tổ có từ 3 - 5 thành viên. Các tổ hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử và từng bước tiếp cận các tiện ích số trong đời sống.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đoài Dương hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Nông Quang Hoàn, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đoài Dương, phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số cho biết: Khả năng tiếp cận công nghệ của người dân không đồng đều; một số người còn lúng túng khi thao tác trên điện thoại hoặc thực hiện thủ tục trực tuyến. Hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số đòi hỏi cán bộ, thành viên tổ chuyển đổi số vừa thành thạo công nghệ, vừa biết hướng dẫn dễ hiểu, kiên trì giải đáp vướng mắc. Do khả năng tiếp cận công nghệ của mỗi người khác nhau, cần có cách hỗ trợ phù hợp để người dân từng bước sử dụng dịch vụ số, thuận tiện hơn khi giải quyết thủ tục hành chính.

Thực tế ở cơ sở cho thấy, đưa công nghệ đến gần người dân không chỉ là vấn đề thiết bị và đường truyền. Ở vùng sâu, vùng xa, khoảng cách địa lý là một trong những trở ngại đối với quá trình chuyển đổi số. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện kết nối và khả năng tiếp cận thiết bị, công nghệ của người dân còn khác nhau khiến việc sử dụng các dịch vụ số chưa thật sự thuận lợi. Để thu hẹp khoảng cách, thành viên các tổ chuyển đổi số phải đến tận hộ gia đình, hướng dẫn từng thao tác, giúp người dân từng bước hình thành kỹ năng và chủ động sử dụng các tiện ích số.

Từ đó, yêu cầu đối với đội ngũ cơ sở không dừng ở kỹ năng sử dụng công nghệ. Khả năng giao tiếp, hướng dẫn, nắm bắt nhu cầu của người dân và tinh thần trách nhiệm cũng trở thành những yếu tố quyết định hiệu quả hỗ trợ. Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân có thể tiếp cận, hiểu và sử dụng được các dịch vụ mà chính quyền cung cấp.

Nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu mới

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đoài Dương, yêu cầu đối với đội ngũ gắn với phương thức làm việc trên môi trường số. Cùng với giải quyết hồ sơ theo chuyên môn, cán bộ phải cập nhật dữ liệu, số hóa hồ sơ, thực hiện quy trình điện tử, theo dõi tiến độ và bảo đảm an toàn thông tin.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đoài Dương Nông Văn Trọng cho biết: Trung tâm chú trọng phân công công việc phù hợp với năng lực từng cán bộ, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trong quá trình xử lý hồ sơ; đồng thời thường xuyên rà soát những khâu còn hạn chế để kịp thời điều chỉnh. Cán bộ được tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật quy định và kỹ năng sử dụng các hệ thống phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Hiệu quả từ việc tổ chức, phân công và nâng cao năng lực đội ngũ được thể hiện qua kết quả giải quyết công việc. 9 tháng năm 2026, Trung tâm tiếp nhận 1.585 hồ sơ; 1.474 hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, tỷ lệ số hóa đạt 99,75%; 64 cán bộ, công chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Từ thực tiễn ở cơ sở, yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ tiếp tục được đặt ra trên phạm vi toàn tỉnh. Hiện 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; trên 97% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện hoàn toàn điện tử; 53.221 hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, đạt 97%; 1.932 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó 1.484 thủ tục toàn trình và 448 thủ tục một phần. Toàn tỉnh kiện toàn 1.431 tổ chuyển đổi số với 12.151 thành viên, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số và các dịch vụ số.

Xây dựng chính quyền số không chỉ là đưa công nghệ vào hoạt động quản lý mà còn đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức đổi mới tư duy, phương pháp làm việc và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. Khi đội ngũ cơ sở làm chủ công nghệ, vững chuyên môn và chủ động hỗ trợ người dân, các nền tảng số mới thực sự phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân.