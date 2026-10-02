Cán bộ có đề xuất đặc biệt xuất sắc được ưu tiên vào quy hoạch cấp chiến lược

Nội dung trên được nêu tại Quy định 220 của Ban Bí thư về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quy định áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV. (Ảnh: Phạm Thắng)

Một trong những nội dung quan trọng tại Quy định mới của Ban Bí thư là cụ thể hóa các hình thức ghi nhận, tôn vinh và trọng dụng cán bộ có thành tích đổi mới, sáng tạo.

Theo đó, cán bộ có đề xuất được phê duyệt, thực hiện đạt kết quả cao, đóng góp rõ rệt vào sự phát triển chung được ghi nhận, tôn vinh và hưởng các chính sách. Trường hợp đề xuất có phạm vi ảnh hưởng lớn, được nhân rộng thành mô hình điển hình tiên tiến thì được ưu tiên xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước theo quy định.

Kết quả thực hiện đề xuất là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại và áp dụng chính sách trọng dụng phù hợp. Cán bộ có đề xuất mang lại hiệu quả rõ rệt được xem xét bố trí vào ngạch cao hơn theo vị trí việc làm, nâng bậc lương trước thời hạn; cán bộ trong lực lượng vũ trang được xem xét thăng quân hàm trước thời hạn theo quy định. Thành tích đột phá được lưu trong hồ sơ cán bộ và là căn cứ quan trọng khi đánh giá năng lực thực tiễn, bố trí, sử dụng cán bộ.

Với cán bộ có đề xuất mang lại hiệu quả đặc biệt xuất sắc, có khả năng lan tỏa, nhân rộng trên phạm vi cả nước, Ban Bí thư quy định cơ chế ưu tiên bố trí, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý cao hơn theo quy định. Ban Bí thư định hướng ưu tiên đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược hoặc chức danh lãnh đạo cao hơn; được giao chủ trì nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược, đột phá và tạo điều kiện về vị trí công tác, quỹ thời gian phù hợp; được đề xuất, lựa chọn nhân sự có năng lực cùng tổ chức thực hiện.

Ban Bí thư lưu ý việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cần căn cứ toàn diện về phẩm chất, uy tín, năng lực, kết quả và yêu cầu của vị trí công tác, thành tích đổi mới, sáng tạo là căn cứ quan trọng nhưng không phải căn cứ duy nhất. Tiêu chí xác định hiệu quả đặc biệt xuất sắc, khả năng lan tỏa, nhân rộng phải rõ ràng, khách quan, minh bạch, có khả năng kiểm chứng.

Cùng với cơ chế trọng dụng, Quy định 220 dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ cán bộ trong quá trình thực hiện các đề xuất đổi mới, sáng tạo.

Đối tượng được xem xét bảo vệ không chỉ là cán bộ trực tiếp đề xuất, tổ chức thực hiện mà còn bao gồm những người tham mưu, thẩm định, thành viên hội đồng tư vấn, giám sát, cán bộ phê duyệt và các cơ quan phối hợp có liên quan.

Các biện pháp bảo vệ cán bộ cũng được quy định cụ thể, từ bảo vệ vị trí công tác, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ đến bảo vệ danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp; xem xét không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm theo thẩm quyền khi đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Trường hợp cán bộ bị xem xét, xử lý không đúng, được cấp có thẩm quyền kết luận thực hiện đúng chủ trương, đúng quy định, có động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì được xem xét phục hồi danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp. Việc khôi phục các quyền lợi và xin lỗi, cải chính phải được thực hiện theo quy định, trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cấp có thẩm quyền.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu chậm quyết định, làm lỡ thời cơ

Quy định mới của Ban Bí thư yêu cầu phân định rõ rủi ro, sai sót do nguyên nhân khách quan, sai sót không cố ý với hành vi cố ý vi phạm vì vụ lợi, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm.

Việc đánh giá trách nhiệm phải đặt trong bối cảnh lịch sử cụ thể; xem xét toàn diện quá trình thực hiện, động cơ, mục đích, thẩm quyền, mức độ lỗi, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro và kết quả; không chỉ căn cứ hậu quả xảy ra để quyết định trách nhiệm.

Quy định cũng xác định các hành vi bị nghiêm cấm như: lợi dụng chủ trương đổi mới, sáng tạo để cố ý làm trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm vụ lợi, hợp thức hóa sai phạm; tự ý tổ chức thực hiện khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cản trở, gây khó khăn đối với việc nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn để trù dập, trả thù cá nhân; cố ý che giấu thông tin, báo cáo sai sự thật; trì hoãn, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cũng thuộc những hành vi bị nghiêm cấm.

Đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu, Quy định yêu cầu người đứng đầu phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời chịu trách nhiệm nếu chậm quyết định, né tránh hoặc để công việc đình trệ, lãng phí nguồn lực, bỏ lỡ cơ hội phát triển.