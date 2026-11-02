Cán bộ chủ động đổi mới, vì lợi ích chung

Xã Nam Dong triển khai mô hình “Dịch vụ công về tận thôn, bon”, đưa cán bộ trực tiếp đến địa bàn hướng dẫn người dân thực hiện TTHC

Lan tỏa từ thực tiễn cơ sở

Theo ông Đậu Đình Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Dong, 9 tháng đầu năm 2026, xã Nam Dong tiếp nhận hơn 8.100 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), gần như toàn bộ được thực hiện trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ không hẹn đạt 89,4%, tỷ lệ giải quyết thủ tục chứng thực trước hạn đạt 99,5%. Kết quả này cho thấy nỗ lực đổi mới phương thức giải quyết TTHC, hướng đến tạo thuận lợi hơn cho người dân của chính quyền địa phương. Tiếp nối những chuyển biến đó, từ tháng 10/2026, xã Nam Dong triển khai mô hình “Dịch vụ công về tận thôn, bon”, đưa cán bộ trực tiếp đến địa bàn hướng dẫn người dân thực hiện TTHC. Qua đó, người dân được hỗ trợ sử dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục về hộ tịch, đất đai... Mô hình dự kiến luân phiên triển khai 2 lần/tháng tại 18 thôn, bon.

Tinh thần chủ động đổi mới còn được thể hiện qua nỗ lực tìm hướng phát triển kinh tế. Xã Tuy Đức hiện có 15 sản phẩm OCOP, trong đó 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Đây là những lợi thế để địa phương phát triển sản xuất hàng hóa, chế biến và xây dựng thương hiệu nông sản. Mới đây, tại Tuy Đức đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến thương mại - kết nối giao thương với sự tham gia của hơn 140 doanh nhân, doanh nghiệp đến từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam. Việc chủ động kết nối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với thị trường là một trong những hướng đi nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Thực tiễn ở Nam Dong, Tuy Đức cho thấy sự chủ động của chính quyền cơ sở trong tìm kiếm giải pháp từ yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đội ngũ cán bộ phải có tư duy đột phá, dám đề xuất, tổ chức thực hiện những giải pháp mới và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Yêu cầu đó đòi hỏi phải có cơ chế khuyến khích, ghi nhận và bảo vệ phù hợp để cán bộ yên tâm hành động vì lợi ích chung.

Từ chủ trương đến cơ chế khuyến khích

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa chủ trương này, ngày 30/9/2026, Ban Bí thư ban hành Quy định số 220-QĐ/TW về cơ chế khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 986, bổ sung những nội dung phù hợp với đặc điểm địa bàn và yêu cầu phát triển của tỉnh sau sáp nhập.

Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, các chỉ thị, quy định mới của Trung ương và các văn bản triển khai của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, các chỉ thị, quy định mới của Trung ương và các văn bản triển khai của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đã làm rõ những điểm trọng tâm của Quy định số 986. Trong đó, tỉnh bổ sung các tiêu chí đổi mới, sáng tạo gắn với thực tiễn địa phương như tháo gỡ khác biệt về quy hoạch, cơ chế quản lý, quy trình công tác giữa các địa bàn; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng; phát huy lợi thế đặc thù, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...

Quy định cũng phân định thẩm quyền xem xét, phê duyệt các đề xuất đổi mới theo từng cấp; đồng thời quy định chính sách tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng mô hình và xem xét kết quả thực hiện trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Các nội dung về bảo vệ cán bộ và xem xét miễn, giảm trách nhiệm đặt ra yêu cầu đánh giá toàn diện động cơ, bối cảnh, quá trình thực hiện, việc tuân thủ thẩm quyền và quy trình. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cơ chế bảo vệ không phải là “giấy thông hành” cho sai phạm; mọi đề xuất phải xuất phát từ động cơ trong sáng, vì lợi ích chung và đúng quy định.

Tuy Đức có nhiều lợi thế về phát triển sản xuất hàng hóa, chế biến và xây dựng thương hiệu nông sản

Vì vậy, để tinh thần dám nghĩ, dám làm trở thành động lực phát triển, mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu cần sâu sát thực tiễn, dám đề xuất, dám quyết định và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với cơ chế khuyến khích, bảo vệ phù hợp, hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân cần được xem là thước đo quan trọng trong đánh giá cán bộ.