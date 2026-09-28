Cán bộ, chiến sĩ xã Vĩnh Thuận hỗ trợ người dân thu hoạch lúa ngập úng

Cán bộ, chiến sĩ xã Vĩnh Thuận giúp người dân thu hoạch lúa bị ngập úng

Những ngày qua, do ảnh hưởng của thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cục bộ nhiều diện tích lúa đang bước vào kỳ thu hoạch rộ trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.

Trước nguy cơ lúa ngã đổ, chìm sâu trong nước, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân thu hoạch, vận chuyển lúa.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã không quản ngại mưa gió, dầm mình trong bùn nước tại những chân ruộng bị ngập sâu để cắt, vác và vận chuyển từng bao lúa lên bờ. Các tổ công tác chủ động tranh thủ những khoảng thời gian tạnh ráo, ưu tiên hỗ trợ các diện tích bị ngập sâu, có nguy cơ thiệt hại nặng.

Mưa lớn kéo dài gây ngập úng lúa đang vào kỳ thu hoạch tại nhiều địa phương ở An Giang

Tại ấp Kinh 1, lực lượng quân sự xã đã tập trung hỗ trợ gia đình bà Trần Hồng Tươi thu hoạch khẩn cấp 5,2ha lúa bị ngập úng hoàn toàn, kịp thời cứu vãn diện tích lúa có nguy cơ mất trắng. Sau đó, lực lượng tiếp tục phối hợp hỗ trợ người dân trên địa bàn ấp Kinh 1 thu hoạch, dự kiến tổng diện tích lúa bị ngập úng được hỗ trợ hơn 17ha.

Sự có mặt kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã trên những cánh đồng ngập nước không chỉ góp phần giúp người dân giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, bảo vệ thành quả lao động, mà còn góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, củng cố tình đoàn kết, gắn bó quân - dân tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển lúa vừa thu hoạch lên bờ giúp người dân

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thuận, trước dự báo thời tiết trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành và các ấp, chủ động ứng phó với mưa bão, ngập úng; kịp thời hỗ trợ người dân bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống.