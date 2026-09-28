Cán bộ, chiến sĩ quân sự xã Vĩnh Thuận giúp dân thu hoạch lúa

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thuận thu hoạch lúa giúp người dân.

Ngày 28/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thuận cho biết, mấy ngày qua lực lượng quân sự xã đã phối hợp với các lực lượng tại địa phương hỗ trợ người dân thu hoạch lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài.

Bà Trần Hồng Tươi, ngụ ấp Kinh 1, xã Vĩnh Thuận cho biết, gia đình có hơn 5ha lúa chuẩn bị thu hoạch thì mưa kéo dài nhiều ngày khiến lúa bị ngập. Nhờ cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ thu hoạch, gia đình giảm bớt thiệt hại.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Thuận cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con có diện tích lúa bị ngập, đồng thời phối hợp với các lực lượng địa phương kịp thời ứng phó với mưa lớn, ngập úng, góp phần bảo vệ sản xuất cho người dân.