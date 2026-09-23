Cán bộ, chiến sĩ mang Trung thu đến với trẻ em ở Trường Sa

Thông tin từ Vùng 4 Hải quân, những ngày này, cùng với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống trên các đảo, các cơ quan chức năng của Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) đang tích cực chuẩn bị các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2026 cho thiếu niên, nhi đồng.

Sự quan tâm, chăm lo thiết thực của cán bộ, chiến sĩ góp phần mang đến cho các cháu nhỏ ở Trường Sa một mùa Trung thu thực sự vui tươi, ấm áp, đồng thời thể hiện trách nhiệm của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với thế hệ tương lai nơi đầu sóng.

Xác định chăm lo cho thiếu nhi là nhiệm vụ thường xuyên, UBND Đặc khu Trường Sa đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị 780 suất quà Trung thu, gồm bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa…

Đồng thời, chuẩn bị lồng đèn tặng thiếu nhi trên các đảo và con của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan khối trong bờ. Các phần quà được kiểm tra, sắp xếp, đóng gói cẩn thận, bảo đảm chuyển đến đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời.

Chuẩn bị tiết mục múa lân cho đêm Trung thu ở Trường Sa. Ảnh: Thành Vũ.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa cho biết: "Chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi, nhất là các cháu đang sinh sống, học tập trên các đảo là việc làm có ý nghĩa thiết thực. Chúng tôi mong muốn mỗi phần quà tuy giản dị nhưng sẽ mang đến cho các cháu niềm vui, giúp các cháu có một Tết Trung thu ấm áp, đầy đủ tình cảm như các bạn nhỏ ở đất liền".

Những món quà Trung thu ý nghĩa dành tặng các cháu nhỏ ở Trường Sa. Ảnh: Thành Vũ.

Trên các đảo, cán bộ, chiến sĩ phối hợp với giáo viên, phụ huynh và nhân dân chuẩn bị không gian vui Trung thu phù hợp với điều kiện thực tế. Từ vệ sinh, trang trí khuôn viên trường học, nhà văn hóa đến chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể, phá cỗ Trung thu... đều được triển khai chu đáo. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tranh thủ thời gian ngoài giờ cùng các cháu trang trí mâm cỗ, chuẩn bị văn nghệ, tạo không khí vui tươi, đầm ấm.

Chị Lê Thị Kim Thi, phụ huynh trên đảo Sinh Tồn chia sẻ: "Ở Trường Sa, mỗi dịp Tết Trung thu, sự quan tâm của chính quyền, cán bộ, chiến sĩ đối với các cháu càng trở nên ý nghĩa. Những chiếc lồng đèn, bánh Trung thu và phần quà được trao tận tay các cháu không chỉ là món quà vật chất mà còn là tình cảm, sự động viên để các gia đình yên tâm sinh sống, công tác trên đảo".

Cùng với sự chuẩn bị của chính quyền và các đơn vị, các gia đình ở Trường Sa cũng chủ động chuẩn bị cho con em mình đón Trung thu. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, bộ quần áo mới cùng tiếng cười của trẻ nhỏ tạo nên không khí rộn ràng giữa biển khơi.

Việc chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các đảo. Qua đó, động viên các gia đình yên tâm sinh sống, công tác, học tập; vun đắp tình yêu quê hương, biển, đảo cho thế hệ măng non.

Với sự chuẩn bị chu đáo của UBND Đặc khu Trường Sa, sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và nhân dân, Trung thu năm 2026 trên các đảo ở Trường Sa hứa hẹn diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết, ấm áp.