Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 241 (Quân đoàn 12) khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng như ca nô, xe quân sự, xuồng, áo phao được huy động. Với tinh thần khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến những khu vực trọng điểm, nắm tình hình, xác định những nhiệm vụ cấp thiết, tổ chức hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước ổn định cuộc sống.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 241 (Quân đoàn 12) sẵn sàng cơ động giúp nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Không quản ngại mưa lớn, nước ngập sâu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn có mặt tại những khu vực xung yếu, phối hợp với các lực lượng địa phương thu dọn bùn đất, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường; đồng thời giúp người dân kê dọn, vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 241 (Quân đoàn 12) đắp đê ngăn nước lũ tràn qua.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 241 (Quân đoàn 12) hỗ trợ người dân di chuyển tài sản.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân, công an và các tổ chức đoàn thể địa phương. Tại những khu vực khó khăn, phức tạp, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp, linh hoạt xử trí các tình huống, bảo đảm an toàn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 241 góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế những ảnh hưởng do ngập lụt gây ra. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình ấy tiếp tục tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, khi nhân dân cần.