Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 241 (Quân đoàn 12) khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước trên các tuyến sông dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 241 (Quân đoàn 12) đã khẩn trương cơ động đến các địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tổ chức ứng phó, hỗ trợ nhân dân.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng như ca nô, xe quân sự, xuồng, áo phao được huy động. Với tinh thần khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động đến những khu vực trọng điểm, nắm tình hình, xác định những nhiệm vụ cấp thiết, tổ chức hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, từng bước ổn định cuộc sống.
Không quản ngại mưa lớn, nước ngập sâu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn có mặt tại những khu vực xung yếu, phối hợp với các lực lượng địa phương thu dọn bùn đất, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường; đồng thời giúp người dân kê dọn, vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân, công an và các tổ chức đoàn thể địa phương. Tại những khu vực khó khăn, phức tạp, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp, linh hoạt xử trí các tình huống, bảo đảm an toàn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 241 góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế những ảnh hưởng do ngập lụt gây ra. Những việc làm thiết thực, nghĩa tình ấy tiếp tục tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, khi nhân dân cần.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/can-bo-chien-si-lu-doan-phong-khong-241-quan-doan-12-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-1057473