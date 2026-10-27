Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 22 tích cực tìm hiểu chuyển đổi số quốc gia

Đại tá Ngô Xuân Đề, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 22 hướng dẫn quân nhân các thao tác cuộc thi. Ảnh: ĐVCC

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa nghị quyết vào thực tiễn. Đồng thời khơi dậy tinh thần tự học, học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số, từng bước hình thành văn hóa học tập số và phát triển công dân số trong cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Ngô Xuân Đề mong muốn, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, bảo đảm 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sĩ tham gia cuộc thi. Qua đó nâng cao khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ số vào quá trình công tác, học tập và thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.