Cán bộ, chiến sĩ Kho J106 (Cục Xe máy - Vận tải) chống tràn đê tại xã Xuân Mai (Hà Nội)

Lực lượng của Kho J106 được tổ chức thành hai đợt, sử dụng 3 xe ô tô cùng các trang bị, vật chất phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Tại thôn Trí Thủy (xã Xuân Mai), cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho J106 phối hợp với lực lượng quân sự địa phương và nhân dân đắp, chống tràn khoảng 300m đê. Sau hơn 7 giờ thực hiện nhiệm vụ, lực lượng hoàn thành nội dung được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang bị.

Trong ngày 17-9, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho J106 phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân xã Xuân Mai di chuyển tài sản, thu hoạch hoa màu.

Cán bộ, chiến sĩ Kho J106 chống tràn đê tại xã Xuân Mai.

Cán bộ, chiến sĩ Kho J106 giúp người dân xã Xuân Mai thu hoạch lúa.