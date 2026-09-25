Cán bộ, chiến sĩ Đông Anh nỗ lực xác định danh tính cho liệt sĩ

Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Trung Hiếu về công tác chuẩn bị, những khó khăn tại hiện trường và trách nhiệm của lực lượng vũ trang địa phương.

Thưa Thượng tá, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Anh đảm nhiệm vai trò gì trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn?

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Anh là cơ quan thường trực, tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã triển khai nhiệm vụ. Chúng tôi đã tham mưu ban hành đầy đủ các kế hoạch, thành lập các tổ, đội công tác và kiện toàn lực lượng tham gia.

Thượng tá Nguyễn Trung Hiếu, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Anh.

Đây là nhiệm vụ có nhiều phần việc liên quan đến các cơ quan, đơn vị và lực lượng ở địa phương. Vì vậy, ngay từ khâu chuẩn bị, chúng tôi chú trọng xác định rõ công việc, lực lượng tham gia và trách nhiệm phối hợp. Khi các nội dung được thống nhất, việc triển khai tại từng nghĩa trang sẽ chủ động hơn, nhất là trước những khó khăn có thể phát sinh trong quá trình thực hiện.

Việc phối hợp giữa các lực lượng được tổ chức như thế nào, thưa Thượng tá?

Trên cơ sở kế hoạch đã ban hành, Ban Chỉ huy Quân sự xã tham mưu, tổ chức hội nghị hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành liên quan. Hội nghị nhằm thống nhất ý chí, quyết tâm và xác định khối lượng công việc cần thực hiện.

Sự hiệp đồng có ý nghĩa thiết thực đối với một nhiệm vụ không tập trung ở một địa điểm. Mỗi lực lượng cần nắm được phần việc của mình và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trong suốt quá trình triển khai. Đối với chúng tôi, chuẩn bị kỹ và thống nhất từ đầu là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Khối lượng công việc trên địa bàn xã Đông Anh hiện nay ra sao?

Xã Đông Anh có 5 nghĩa trang, với tổng số 36 phần mộ chưa biết tên cần thực hiện nhiệm vụ. Các phần mộ phân bố rải rác tại cả 5 nghĩa trang, nên lực lượng tham gia phải tổ chức công việc ở nhiều địa điểm.

Điều đó đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa cơ quan thường trực với các đơn vị, bộ phận liên quan. Chúng tôi phải nắm chắc kế hoạch chung, đồng thời bám sát công việc tại từng nghĩa trang. Dù ở địa điểm nào, cán bộ, chiến sĩ cũng xác định phải thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, cẩn trọng, với sự trân trọng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trong quá trình thực hiện, các lực lượng gặp những khó khăn lớn nhất nào?

Trước hết là điều kiện thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, nhiều phần mộ đã được tu sửa qua nhiều lần nên nằm khá sâu. Độ sâu phổ biến khoảng 1,6–1,8 m; có nơi gần 3 m. Đây là một trong những khó khăn lớn khi tổ chức thực hiện tại hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân xã Đông Anh khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Khối lượng công việc trải trên 5 nghĩa trang cũng đặt ra yêu cầu duy trì sự tập trung và phối hợp giữa các lực lượng. Chúng tôi nhận thức rõ nhiệm vụ này khó khăn, mới mẻ đối với lực lượng ở cơ sở. Song, quán triệt chỉ đạo của cấp trên, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia đều xác định phải nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thượng tá nhìn nhận thế nào về trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ thường trực và lực lượng dân quân tự vệ trong nhiệm vụ này?

Đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và các lực lượng tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu sắc. Dù còn nhiều khó khăn, toàn thể lực lượng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng “mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ”.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia di chuyển hài cốt liệt sĩ tại một nghĩa trang ở xã Đông Anh, Hà Nội.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia đều hiểu rằng công việc của mình góp phần tìm lại danh tính cho hài cốt liệt sĩ, những đồng chí đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhận thức ấy là động lực để chúng tôi vượt qua thời tiết khắc nghiệt, điều kiện làm việc khó khăn và tập trung thực hiện tốt từng phần việc. Quyết tâm chung phải được thể hiện bằng sự phối hợp, nỗ lực và trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa gì đối với địa phương?

Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Anh xác định đây còn là bài học có ý nghĩa giáo dục đối với thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang địa phương. Khi trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến công việc, mỗi người có thêm dịp hiểu về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình.

Chúng tôi mong rằng qua nhiệm vụ này, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể. Tìm lại danh tính cho hài cốt liệt sĩ là mong mỏi gắn với sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là lý do để cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng ở cơ sở giữ vững quyết tâm, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Xin cảm ơn Thượng tá!