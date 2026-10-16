Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Cà Mau hiến máu tình nguyện

Ngày 16/10, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Bệnh viện huyết học và truyền máu TP Cần Thơ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2026 với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì nhân dân phục vụ”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, thăm hỏi CBCS tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo CBCS Công an tỉnh, công chức, viên chức, người lao động và người dân có mặt đăng ký tham gia hiến máu. Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tích cực hỗ trợ công tác tổ chức, hướng dẫn kê khai thông tin, sắp xếp khu vực chờ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phối hợp với đội ngũ y tế thực hiện khám sàng lọc sức khỏe, bảo đảm quy trình hiến máu diễn ra an toàn, thuận lợi.

Chương trình hiến máu tình nguyện đợt 3 thu hút đông đảo CBCS nhân dân tham gia.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an và đội ngũ y tế, các khâu tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và lấy máu được tổ chức khoa học, đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia. Theo kế hoạch, chương trình dự kiến tiếp nhận trên 500 đơn vị máu, góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Các khâu tiếp nhận, sàng lọc, kiểm tra sức khỏe được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo sức khỏe người tham gia hiến máu.

Hiến máu tình nguyện là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Đối với CBCS Công an tỉnh Cà Mau, đây là hành động cụ thể hóa phương châm “Vì nhân dân phục vụ”, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trách nhiệm, tận tụy, sẵn sàng chung tay giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm thiết thực.

Dự kiến đợt này Công an Cà Mau hiến trên 500 đơn vị máu.

Thông qua chương trình, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, khuyến khích CBCS và người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, cùng cộng đồng duy trì nguồn máu an toàn, kịp thời hỗ trợ những bệnh nhân đang cần được cứu chữa. Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm xã hội.