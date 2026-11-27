Chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH trao gửi những giọt máu nghĩa tình, góp phần mang lại niềm tin và hy vọng cho người bệnh.

Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hoạt động hiến máu tình nguyện không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với cộng đồng, góp phần mang lại niềm tin, hy vọng và cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần máu điều trị.

Không chỉ luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH còn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thông qua những hoạt động an sinh xã hội, những việc làm thiết thực, ý nghĩa và giàu tính nhân văn.

Mỗi giọt máu được trao đi là sự sẻ chia, là tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân đối với cộng đồng. Hoạt động ý nghĩa này góp phần lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an và toàn xã hội, đồng thời thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Thông qua những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 13 tiếp tục tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.