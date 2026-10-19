Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Thiếu tá Võ Hoàng Tặng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Tiến (đứng thứ 9 từ phải sang) nhận giải Khuyến khích Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu. Ảnh: Hoàng Tá

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược lớn của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Sau hơn 9 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 900.000 tác phẩm thuộc các thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang tham gia.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Chỉ đạo cuộc thi đã trao danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 16 tập thể và trao 166 giải cho các tác giả, nhóm tác giả, gồm 12 giải A, 22 giải B, 38 giải C, 74 giải Khuyến khích và 20 giải Triển vọng.

Tham gia cuộc thi cấp Trung ương, tỉnh Cà Mau có 50 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Trong đó, tác phẩm "“Chiến đấu viên” mang quân hàm xanh trên mặt trận tư tưởng của Đảng" thuộc thể loại báo in của tác giả Thiếu tá Võ Hoàng Tặng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) đoạt giải Khuyến khích.

Trong năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau có 502 tác phẩm tham gia dự thi các cấp. Cơ quan Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thẩm định, lựa chọn 51 tác phẩm có chất lượng gửi dự thi cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ đạo 35 cấp Tỉnh ủy Cà Mau.

Kết quả, có 9 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, gồm 3 giải B, 2 giải C và 4 giải Khuyến khích; cấp tỉnh có 9 giải, gồm 5 giải B, 1 giải C và 3 giải Khuyến khích. Tập thể Bộ đội Biên phòng tỉnh là một trong 3 đơn vị có thành tích xuất sắc, được Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen. Đơn vị cũng có 10 tác phẩm được lựa chọn tham gia dự thi cấp Quân ủy Trung ương và toàn quốc.

Những kết quả trên cho thấy Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao “sức đề kháng” về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau. Thông qua các tác phẩm dự thi, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và ý thức đấu tranh bảo vệ cái đúng, bảo vệ sự thật tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.