Cán bộ Bình Mỹ nâng cao kỹ năng qua Hội thi "Ban Công tác Mặt trận giỏi"

Tiết mục dự thi tiểu phẩm xử lý tình huống của Ban Công tác Mặt trận ấp Bình Trung.

Ngày 19/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Mỹ tổ chức Hội thi “Ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2026” với sự tham dự của 12 đội đại diện cho 12 ấp trên địa bàn.

Các đội trải qua 2 phần thi gồm: Thực hiện video clip tuyên truyền, soạn đề cương theo yêu cầu và thi tự giới thiệu, xử lý tình huống trực tiếp trên sân khấu. Ở phần thi xử lý tình huống, các đơn vị đã mang đến nhiều tiểu phẩm bám sát đời sống cơ sở, khẳng định vai trò cầu nối của Ban Công tác Mặt trận ấp trong việc lắng nghe, đồng hành và giúp dân tháo gỡ khó khăn.

Chung cuộc, đội thi ấp Bình Thủy xuất sắc đoạt giải nhất; ấp Bình Trung đoạt giải nhì; hai ấp Bình Hưng 1 và Bình Thành đồng giải ba.