Trung tá Phạm Văn Mạnh trao trả tài sản cho bà Đàm Thị Mấn trước sự chứng kiến của đại diện cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Khánh Toàn

Trước đó, ngày 21/10, trong thời gian điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh, xã Thái Ninh, Trung tá Phạm Văn Mạnh nhặt được một túi xách màu đen. Kiểm tra bên trong, anh phát hiện có 22.788.000 đồng và một căn cước công dân mang tên Đàm Thị Mấn. Nhận thức rõ giá trị của tài sản và giấy tờ tùy thân đối với người bị mất, Trung tá Phạm Văn Mạnh đã báo cáo chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Lý để tìm cách trao trả cho người đánh rơi.

Ngay sau đó, đơn vị thông báo sự việc tới chính quyền địa phương, đồng thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; bảo quản tài sản trong thời gian chờ người đánh rơi liên hệ. Đến ngày 20/11, bà Đàm Thị Mấn đã chủ động liên hệ và đến đơn vị nhận lại túi xách cùng toàn bộ số tiền và giấy tờ.

Việc trao trả tài sản sau gần một tháng kể từ ngày nhặt được thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực của Trung tá Phạm Văn Mạnh và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý. Hành động góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của người lính Biên phòng, vun đắp niềm tin và tình cảm gắn bó quân - dân trên địa bàn.