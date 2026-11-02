Cán bộ biên phòng trả điện thoại cho người đánh rơi

Lực lượng Biên phòng trao lại điện thoại cho ông Út Mười.

Sau khi báo cáo đơn vị, anh Khải cùng đồng đội tra cứu danh bạ, liên hệ người thân của chủ điện thoại là ông Nguyễn Văn Út Mười (sinh năm 1974, ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang).

Chiều cùng ngày, ông Mười và người thân đến Đồn Biên phòng Lình Huỳnh nhận lại điện thoại, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ tìm trả tài sản. Gia đình ông Mười thuộc diện khó khăn, sống bằng nghề làm thuê.