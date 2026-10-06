Cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu trao trả hơn 5 triệu đồng cho người đánh rơi

Anh Hầu A Nù, ở bản Hồ Xì Pán, xã Pu Sam Cáp đến thăm con đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Sau khi con được tiêm thuốc, cháu quấy khóc nên anh Nù vừa dỗ dành vừa đi lại ở hành lang bệnh viện. Trong lúc đó, số tiền 5,4 triệu đồng anh để trong túi quần không may bị rơi mà anh không hay biết.

Chị Lò Thị Nhung- Phòng Tổ chức hành chính trao số tiền cho anh Hầu A Nù.

Sau khi phát hiện số tiền, cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã chủ động tìm cách xác minh người đánh rơi. Bệnh viện đăng thông tin trên trang Facebook của đơn vị đồng thời rà soát danh sách bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện để nhanh chóng tìm chủ nhân của số tiền.

Qua xác minh, bệnh viện đã xác định được anh Hầu A Nù là người đánh rơi số tiền. Sáng 6/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã tiến hành trao trả đầy đủ 5,4 triệu đồng cho anh Nù.

Nhận lại số tiền, anh Hầu A Nù xúc động chia sẻ: “Số tiền này tôi đem theo để lo chi phí điều trị cho con. Nhận lại tài sản, tôi thực sự xúc động và biết ơn sự tận tình, trách nhiệm cùng tấm lòng nhân ái của các y bác sĩ, cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh".

Việc làm của cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực mà còn lan tỏa nét đẹp trong giao tiếp, ứng xử của người thầy thuốc. Hành động giản dị nhưng ý nghĩa ấy góp phần bồi đắp niềm tin, sự sẻ chia và nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.