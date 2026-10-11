Cán bộ bảo hiểm xã hội được phép từ chối tiếp công dân tự ý ghi âm, livestream

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở của đơn vị

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 876/QĐ-BHXH về nội quy tiếp công dân tại trụ sở của đơn vị.

Theo nội quy, công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có quyền trình bày về nội dung và được hướng dẫn, giải thích về các nội dung liên quan. Công dân cũng có quyền khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân; nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh…

Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch.

Bên cạnh đó, nội quy nêu rõ công dân phải có nghĩa vụ xuất trình giấy tờ tùy thân theo quy định; trường hợp là người đại diện, người được ủy quyền thì xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp theo quy định.

Công dân không được mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy, nổ và các vật dụng, chất nguy hiểm khác vào địa điểm tiếp công dân; không gây rối an ninh, trật tự; không đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức, người tiếp công dân, người thi hành nhiệm vụ.

Đáng chú ý, người tiếp công dân được từ chối tiếp người tự ý thực hiện các hoạt động này trong trường hợp người chủ trì tiếp công dân đã yêu cầu không thực hiện để bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật đời tư, dữ liệu cá nhân, bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật. Việc tự ý ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại nơi tiếp công dân cũng thuộc trường hợp được từ chối tiếp.

Công dân phải có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của người tiếp công dân và nhân viên bảo vệ; giữ gìn vệ sinh, trật tự, không được tự ý di chuyển hoặc làm hư hỏng tài sản của phòng tiếp công dân; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình…

Ngoài ra, khi hết giờ tiếp công dân, mọi công dân phải ra khỏi trụ sở của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (phòng tiếp công dân).

Đối với người được giao nhiệm vụ tiếp công dân, nội quy yêu cầu phải tôn trọng, lắng nghe, tiếp nhận đơn hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung công dân trình bày; không được cản trở, gây phiền hà cho công dân. Người tiếp công dân còn phải giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của người tố cáo theo quy định của pháp luật.